В рухнувшем под Харьковом самолёте есть выжившие

В Харьковской области потерпел крушение самолёт Ан-26. В командовании Воздушных сил Украины подтвердили авиакатастрофу.

Очевидцы запечатлели на видео, как упавший самолёт пылает на обочине дороги. На видео запечатлено, что пламя охватило почти весь корпус.

Скриншот Telegram/Kotsnews

Однако, по данным источников, в крушении есть выжившие. Местные журналисты выяснили, что на борту находились курсанты, Ан-26 производил учебный полёт. Украинские СМИ сообщают, что военный Ан-26 разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, погибли пять человек.

В командовании Воздушных сил Украины точных сведений не приводят, в пресс-службе сообщили, что известно о погибших и раненых.