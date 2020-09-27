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В рухнувшем под Харьковом самолёте есть выжившие
27 сентября 2020, 14:00 • 79 • В мире
В самолёте, который потерпел крушение около Чугуева в Харьковской области, есть выжившие. Как сообщили в командовании Воздушных сил Украины, есть погибшие и травмированные.
В Харьковской области потерпел крушение самолёт Ан-26. В командовании Воздушных сил Украины подтвердили авиакатастрофу.
Очевидцы запечатлели на видео, как упавший самолёт пылает на обочине дороги. На видео запечатлено, что пламя охватило почти весь корпус.
Скриншот Telegram/Kotsnews
Однако, по данным источников, в крушении есть выжившие. Местные журналисты выяснили, что на борту находились курсанты, Ан-26 производил учебный полёт. Украинские СМИ сообщают, что военный Ан-26 разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, погибли пять человек.
В командовании Воздушных сил Украины точных сведений не приводят, в пресс-службе сообщили, что известно о погибших и раненых.
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