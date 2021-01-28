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В руках американцев оказался русский "Панцирь": Угрозу утечки секретных разработок оценили эксперты

28 января 2021, 20:20  •  224 • Политика
В руках американцев оказался русский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э". Угрозу утечки секретных разработок оценили военные эксперты. Они уверены, что никакой опасности для РФ нет.
Военные эксперты в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали секретный вывоз зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1Э" российского производства на базу США в ФРГ. Система была захвачена американцами в ходе столкновения в Ливии, пишет The Times.
По данным издания, комплекс был переправлен в Германию ещё летом 2020 года. Отмечается, что военные Соединённых Штатов пошли на это из-за опасений, что оружие может оказаться в руках местного ополчения или контрабандистов.
Военный эксперт Михаил Тимошенко выразил уверенность, что данный факт не представляет никакой угрозы для России в плане раскрытия каких-то секретных разработок.
А "Панцирь" - это что, оружие, построенное на новых физических принципах, до сих пор неведомых? Там что, фотонный двигатель внутри у ракеты, а? Ничего подобного. Это обычная пусковая установка, в которой объединены система обнаружения, локатор. И плюс к тому - ракетно-пушечное вооружение. Всё. Это развитие тех проектов, которые у нас были до этого. Ещё в 90-х, в 80-х годах. Редактор, видимо, сказал автору статьи написать разоблачение, вот он наковырял в носу и придумал что-то. Но ничего секретного в этой установке нет - мы её продаём всем желающим, - подчеркнул собеседник "Первого русского".
Журналист, военный обозреватель Дмитрий Литовкин между тем обратил внимание, что российский "Панцирь" и его экспортный вариант - это две разные машины с разными характеристиками. В руках американцев, очевидно, оказался второй образец.
Базовые вещи про "Панцирь" в США и так знают, потому что комплекс представлен на различных международных выставках, он поставляется на экспорт. Например, в ОАЭ, а это один из ближайших партнёров Вашингтона в военно-техническом сотрудничестве. Поэтому то, что у них сейчас есть собственный экземпляр, а это машина как раз экспортная - её ОАЭ поставляли в Ливию, мало что даёт, кроме того, что у них имеется какое-то железо. Ноу-хау является алгоритм управления этим боевым комплексом. Это работа радиолокационной системы, механизм обработки и получения информации, селекция целей, это математика. Вот с ней будет большая проблема - извлечь её из "мёртвой" машины невозможно, - резюмировал Литовкин.

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