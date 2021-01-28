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В руках американцев оказался русский "Панцирь": Угрозу утечки секретных разработок оценили эксперты
28 января 2021, 20:20 • 224 • Политика
В руках американцев оказался русский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э". Угрозу утечки секретных разработок оценили военные эксперты. Они уверены, что никакой опасности для РФ нет.
Военные эксперты в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали секретный вывоз зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1Э" российского производства на базу США в ФРГ. Система была захвачена американцами в ходе столкновения в Ливии, пишет The Times.
По данным издания, комплекс был переправлен в Германию ещё летом 2020 года. Отмечается, что военные Соединённых Штатов пошли на это из-за опасений, что оружие может оказаться в руках местного ополчения или контрабандистов.
Военный эксперт Михаил Тимошенко выразил уверенность, что данный факт не представляет никакой угрозы для России в плане раскрытия каких-то секретных разработок.
Журналист, военный обозреватель Дмитрий Литовкин между тем обратил внимание, что российский "Панцирь" и его экспортный вариант - это две разные машины с разными характеристиками. В руках американцев, очевидно, оказался второй образец.
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