В руках американцев оказался русский "Панцирь": Угрозу утечки секретных разработок оценили эксперты

Военные эксперты в беседе с корреспондентами Царьграда прокомментировали секретный вывоз зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1Э" российского производства на базу США в ФРГ. Система была захвачена американцами в ходе столкновения в Ливии, пишет The Times.

По данным издания, комплекс был переправлен в Германию ещё летом 2020 года. Отмечается, что военные Соединённых Штатов пошли на это из-за опасений, что оружие может оказаться в руках местного ополчения или контрабандистов.

Военный эксперт Михаил Тимошенко выразил уверенность, что данный факт не представляет никакой угрозы для России в плане раскрытия каких-то секретных разработок.

А "Панцирь" - это что, оружие, построенное на новых физических принципах, до сих пор неведомых? Там что, фотонный двигатель внутри у ракеты, а? Ничего подобного. Это обычная пусковая установка, в которой объединены система обнаружения, локатор. И плюс к тому - ракетно-пушечное вооружение. Всё. Это развитие тех проектов, которые у нас были до этого. Ещё в 90-х, в 80-х годах. Редактор, видимо, сказал автору статьи написать разоблачение, вот он наковырял в носу и придумал что-то. Но ничего секретного в этой установке нет - мы её продаём всем желающим, - подчеркнул собеседник "Первого русского".

Журналист, военный обозреватель Дмитрий Литовкин между тем обратил внимание, что российский "Панцирь" и его экспортный вариант - это две разные машины с разными характеристиками. В руках американцев, очевидно, оказался второй образец.