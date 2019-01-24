«В ручном режиме меняют власть»: как в мире отреагировали на события в Венесуэле

События в Венесуэле показали, как Запад относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее США и ряд их союзников признали лидера оппозиции Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности главы государства. Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что остаётся лидером страны. Его поддержало руководство Турции, Китая, Кубы, Мексики и Боливии. Как отмечают аналитики, Соединённые Штаты давно готовили смену власти в Венесуэле.

События в Венесуэле демонстрируют, как Запад в ручном режиме меняет власть в других странах, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть», — написала Захарова в своём Facebook.

Накануне глава Национальной ассамблей Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны и заявил о намерении отстранить действующего главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава Национальной ассамблей Венесуэлы Хуан Гуаидо

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

Статус Гуаидо признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Поддержку спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы также высказали глава Евросовета Дональд Туск и другие политики из ЕС.

«Надеюсь, что вся Европа объединится в поддержке демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, Парламентская ассамблея, включая Хуана Гуаидо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы», — написал Туск в своём Twitter.

Председатель Европарламента Антонио Таяни также поддержал Гуаидо и призвал «уважать демонстрации и свободу выражения мнения народа». Кроме того, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы «как демократически избранный институт».

Поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро высказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: «Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!» Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов», — написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в Twitter. Ранее поддержку Мадуро также высказали руководители Кубы, Боливии и Мексики.

В МИД КНР призвали стороны решить возникший кризис мирным путём. Как подчеркнули в Пекине, Китай против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и поддерживает правительство страны в усилиях по урегулированию.

Разрыв дипотношений с США

О поддержке лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы накануне заявили в США.

«Соединённые Штаты признают Хуана Гуаидо новым временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и решительно поддерживают его смелое решение принять эту роль в соответствии со статьей 233 Конституции при поддержке Национальной ассамблеи», — говорится в сообщении Госдепа.

Соединённые Штаты стали одним из первых государств, официально заявивших о поддержке Гуаидо. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ принял решение разорвать дипотношения с Вашингтоном.

«Я заявляю перед народом, что как конституционный президент я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством США, — сказал Мадуро. — В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, даю 72 часа всему дипломатическому корпусу США, чтобы покинуть страну».

США, в свою очередь, отказали в разрыве дипломатических отношений, сославшись на отсутствие полномочий на такие действия у Мадуро. Вашингтон заявил, что намерен поддерживать отношения с Венесуэлой через Хуана Гуаидо.

«Соединённые Штаты считают, что бывший президент Николас Мадуро не имеет юридические полномочия разрывать дипломатические отношения с США или объявлять наших дипломатов персонами нон-грата», — цитирует пресс-служба Госдепа заявление госсекретаря Майка Помпео.

В свою очередь, венесуэльская сторона пригрозила, что отключит коммуникаций в помещениях диппредставительства США в Каракасе в случае их отказа покинуть страну в соответствии с распоряжением Мадуро.

«К установлению общественного спокойствия это не приведёт»

На территории Венесуэлы продолжаются протесты и столкновения между сторонниками разных политических сил и сотрудниками правоохранительных органов. Местные СМИ пишут, что в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате беспорядков погибли по меньшей мере 16 человек.

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По информации неправительственной организации «Уголовный форум», на протестных акциях в Венесуэле с 21 января задержаны более 200 человек.

Переход власти из одних рук в другие не способен решить накопившиеся проблемы Венесуэлы, заявил в эфире RT бывший аналитик сената США по вопросам внешней политики Джеймс Джатрас.

«Даже если всё произойдёт гладко и произойдёт смена режима или переворот, который заменит правительство Мадуро, то к установлению общественного спокойствия это не приведёт», — сказал Джатрас.

По его словам, сейчас страна переживает острый кризис. «Всё это может привести к насилию. Во многом ситуация напоминает события на Украине в 2014 году», — заключил эксперт.

Как отметила в интервью RT антивоенный активист коалиции ANSWER Глория ла Рива, политическая турбулентность в Венесуэле — следствие политики Соединённых Штатов, которые на протяжении долгого времени оказывали давление на Каракас.

«Мадуро дважды выигрывал президентские выборы, в них могли принимать участие и представители оппозиции. Однако некоторые из них решили этого не делать», — подчеркнула ла Рива.