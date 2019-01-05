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В РПЦ заявили, что томос об автокефалии ПЦУ не имеет канонической силы
05 января 2019, 15:09 • 30 • Украина
Томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины — не имеет канонической силы, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
© Агентство городских новостей «Москва»
«Томос — бумага, являющаяся результатом неуёмных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой», — написал он в Telegram-канале.
Ранее патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.
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