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В РПЦ заявили, что новая церковь отбросит Украину «ещё дальше от мира»
24 декабря 2018, 10:39 • 41 • Украина
Создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Reuters
По его словам, в РПЦ намерены продолжить «стучаться в двери международных правозащитных организаций, обращаться к тем, кто может повлиять на ситуацию на Украине».
«Потому что то, что произошло, не способствует ни гражданскому миру на Украине, ни разрешению религиозной ситуации. Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдёт 6 января, отбросит украинское общество ещё дальше от мира, от решения религиозного вопроса», — заявил он в интервью RT.
15 декабря по итогам прошедшего в Киеве «объединительного собора» президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви.
Как стало известно позднее, константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой церкви 6 января.
Полная версия интервью — в материале RT.
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