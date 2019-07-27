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В РПЦ выразили надежду на улучшение отношений России и Украины

27 июля 2019, 16:39  •  93 • Украина
Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» выразил надежду, что отношения Украины и России улучшатся.
 
© Максим Блинов РИА Новости
 

«Я думаю, что теперь у президента Владимира Зеленского... есть все возможности воплотить в жизнь то, что он задумал, и то, что он пообещал избирателям. И прежде всего, конечно, я надеюсь на то, что новый президент Украины при поддержке новой Рады сумеет наладить отношения с Россией», — цитирует его Интерфакс.

Он заявил, что предыдущим президентом Украины «много было наломано дров».

«Много камней было разбросано, а теперь надо эти камни собирать, потому что два единоверных народа должны жить в мире и согласии», — отметил митрополит.

Ранее митрополит Иларион выразил надежду, что во время правления избранного президента Украины Владимира Зеленского в стране перестанут считать русскоязычных людьми «второго сорта». 

В начале июля экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Inforeactor оценил перспективы улучшения отношений России и Украины.

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