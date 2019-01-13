В РПЦ прокомментировали призыв Порошенко «показать томос»

Представитель Русской православной церкви прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и его призыв к РПЦ «показать томос».

«Последние месяцы мы видим беспрецедентный характер вовлечения украинских властей и, в частности, президента Украины Петра Порошенко во внутренние дела православных верующих на Украине. Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере. Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесёт ничего хорошего украинскому государству», — отметил собеседник RT.

По его словам, «заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея».

«Манипуляции с религиозным фактором носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер. Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела», — заключил он.

Ранее Порошенко призвал РПЦ «показать томос».