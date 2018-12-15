В РПЦ прокомментировали обстановку в Киеве перед «объединительным собором»

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал данные о том, что власти Украины свозят людей из разных мест в Киев для поддержки «объединительного собора».

«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора». Между тем, привезённые люди либо не понимают, в чём дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!» — написал он в своём канале в Telegram.

Украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на общественного деятеля Александра Скубченко сообщает, что в Киев на объединительный собор свозят людей со всей страны. Согласно указанным данным, в центре города зафиксировано «огромное количество автобусов с региональной регистрацией», а людей на главной улице Киева собирают в организованные группы и ведут колоннами.

Ранее стало известно, что тысячи человек собрались в центре Киева в ожидании «объединительного собора».