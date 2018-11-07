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В РПЦ призвали усилить охрану строящихся храмов в Москве после пожаров

07 ноября 2018, 17:09  •  67 • Украина
В Русской православной церкви призвали настоятелей строящихся церквей в Москве усилить охрану в своих приходах, а органы правопорядка — усилить контроль за безопасностью храмов. Об этом сообщает РИА Новости.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что, по данным финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Московского патриархата, за последний месяц было совершено два поджога.

«В обоих случаях схемы похожи. В обоих случаях камеры видеонаблюдения зафиксировали преступные действия. В обоих случаях поджоги совершались в тёмное время суток», — заявил председатель ФХУ митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

По его словам, ранее отдельные лица пытались создать протестное движение против программы строительства православных храмов в Москве и «действовали самыми разными методами».

6 ноября в деревянном храме на северо-западе Москвы произошло возгорание. Ранее неизвестный злоумышленник поджёг временный деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу.

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