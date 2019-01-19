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В РПЦ предложили Филарету стать патриархом «всея Галактики»

19 января 2019, 19:24  •  143 • Украина
Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщения о том, что бывший лидер одной из неканонических церковных структур Украины Филарет стал именовать себя Патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
 
Reuters
 

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всея Галактики. Всё это похоже на цирк, больше ни на что», — отметил он.

Документ, в котором Филарет обозначил свой «новый статус», опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook диакон Андрей Кураев.

Ранее сообщалось, что Филарет вручил украинскому президенту Петру Порошенко орден Андрея Первозванного, а глава государства присвоил бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур страны звание Героя Украины.

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