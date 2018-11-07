В РПЦ ответили на призыв Порошенко «вернуться в Россию»

В Московском патриархате прокомментировали слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что российской православной церкви и её представителям «нечего делать на Украине».

«На Украине нет никаких представителей «российской православной церкви». Более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту церковь и её предстоятеля», — рассказали РИА Новости в Московском патриархате.

Там отметили, что идея так называемой единой украинской церкви, инициированная Киевом, представляет собой «грубое и беззаконное насилие над совестью и религиозными убеждениями большинства украинцев», но рано или поздно «суд истории даст верную оценку этой авантюре».

Ранее Порошенко заявил, что РПЦ и её представителям нечего делать на Украине.