Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как отмазывают олигарха (Руслан Осташко)
Трамп не нашелся, что ответить на вопрос о теме беседы с Путиным
Сергей Михеев. Лучшее 2018. Часть 8. Вечер с Владимиром Соловьевым
Когда Порошенко и Турчинов - за Шария
Главная / Украина

В РПЦ отреагировали на подписание договора Порошенко и Варфоломеем

03 ноября 2018, 15:39  •  183 • Украина
Подписанный украинским лидером Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем в Стамбуле документ не означает создания автокефальной церкви на Украине. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
 
Reuters
 

«Соглашение... не означает создания украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Порошенко провёл встречу с Варфоломеем, после которой они подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинополем.

По словам главы государства, завершается процесс создания автокефальной церкви. 

В октябре Варфоломей подчёркивал, что вопрос предоставления автокефалии будет решён «в каноническом порядке».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

183
Источник
Похожие новости
03 ноября 2018, 15:39
Порошенко назвал стратегическими отношения между Украиной и Турцией
03 ноября 2018, 15:39
В РПЦ отреагировали на подписание договора Порошенко и Варфоломеем
03 ноября 2018, 12:24
Порошенко в Стамбуле проводит встречу с константинопольским патриархом

02 ноября 2018, 20:10
Луценко заявил об увеличении числа нападений на активистов на Украине
02 ноября 2018, 23:24
Туск и Порошенко проведут встречу в Хельсинки
03 ноября 2018, 12:24
Эксперты МВФ 4 ноября прибудут на Украину
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
03 ноября 2018, 02:54
Трамп изобразил пародию на сочувствие после задержания Алека Болдуина
03 ноября 2018, 02:54
Михаил Ефремов поставил диагноз России на украинском радио (Руслан Осташко)
03 ноября 2018, 02:54
Присутствие нежелательно: Азербайджан заблокировал въезд в страну российскому журнали...
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
03 ноября 2018, 14:09
Из-за российских санкций все смешалось в головах укропатриотов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
29 октября 2018, 18:39
«Глубоко потрясены случившимся»: в Москве погиб корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
28 октября 2018, 23:24
Китай выходит на тропу войны. Кто станет первой жертвой?
30 октября 2018, 07:54
«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
30 октября 2018, 20:39
На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.