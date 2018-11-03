В РПЦ отреагировали на подписание договора Порошенко и Варфоломеем

Подписанный украинским лидером Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем в Стамбуле документ не означает создания автокефальной церкви на Украине. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Соглашение... не означает создания украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Порошенко провёл встречу с Варфоломеем, после которой они подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинополем.

По словам главы государства, завершается процесс создания автокефальной церкви.

В октябре Варфоломей подчёркивал, что вопрос предоставления автокефалии будет решён «в каноническом порядке».