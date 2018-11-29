Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СБУ опубликовала «перехват переговоров» российских летчиков в ходе инцидента под...
"Это доллар уходит от нас, а не мы от него". Путин выступил с программной речью ...
Во всей красе
Украина запретила иностранцам въезд в Крым
Главная / Украина

В РПЦ отметили «торможение» планов по автокефалии для Украины

29 ноября 2018, 22:09  •  103 • Украина
Непринятие решения Константинопольским патриархатом относительно даты заседания «объединительного собора» на Украине вызвано отказом иерархов канонической УПЦ присутствовать на нём.
 
РИА Новости
 

Об этом, как передаёт ТАСС, заявил замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Балашов.

«Полагаю, очевидное торможение в продвижении планов Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция константинопольского патриарха. — RT) связано прежде всего с ясной, бескомпромиссной и основанной на канонах позицией Украинской православной церкви, твёрдо отказавшейся участвовать в «объединительном соборе», — сказал он.

В четверг, 29 ноября, Константинополь не сумел назначить дату проведения «объединительного собора» на Украине во время заседания Священного синода в Стамбуле.

При этом стало известно, что в рамках предоставления автокефалии Украине был «подготовлен проект Конституционной хартии украинской церкви».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко выразил надежду, что автокефалия православной церкви на Украине будет «оформлена юридически и канонически» в ближайшее время. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

103
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 18:54
Эксперт прокомментировал решение Украины закрыть въезд в Крым для иностранцев
29 ноября 2018, 22:10
Наместник Киево-Печерской лавры заявил о давлении властей Украины
29 ноября 2018, 18:54
На Украину за сутки не пустили более 30 россиян

29 ноября 2018, 12:24
Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению жалобы Савченко
29 ноября 2018, 12:24
В Совфеде прокомментировали заявление МВФ о помощи Украине
29 ноября 2018, 12:24
Украина намерена попросить закрыть Босфорский пролив
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
26 ноября 2018, 17:54
Украинских моряков будут судить за нарушение границы
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
29 ноября 2018, 02:54
Почему провокация Порошенко превратилась в геополитический провал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.