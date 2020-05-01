В РПЦ объяснили, почему демонтировали мозаику с Путиным из храма армии

В соцсетях опубликовали фото строящегося Главного храма Вооруженных сил России (храм Воскресения Христова). Его стены украшены историческими сюжетами. Один из них - «Бескровное присоединение Крыма». Это мозаика, на которой изображены Путин, Шойгу, Володин, Матвиенко и другие российские военные и чиновники. Новость об этом дошла до президента.

- Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано", — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тогда мозаику было решено из храма убрать.

- Поскольку было высказано мнение президента, сочли нужным, что надо его выполнить (демонтировать мозаику, - ред.), - сказал «КП» председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Леонид Калинин. - Мозаику сохранят. Ее оставят в историческом музее в парке «Патриот». У нас же там много объектов. Чтобы могли прийти, посмотреть. Это авторская вещь и она имеет право на существование.

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На месте мозаики изобразят сюжет крестного хода с Корсунской иконой Божьей Матери.

- У нас было несколько вариантов. Один из них — крестный ход с иконой Богородицы, - отметил отец Леонид. - Корсунь или Херсонес — это колыбель Крещения Руси. И еще — такой Крестный ход исторически был, когда происходило возвращение Крыма. Там не будет конкретных портретов.

СПРАВКА

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом в стране, уступая лишь храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Его открытие запланировано к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

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