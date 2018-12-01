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В РПЦ назвали Константинополь ответственным за преследование духовенства на Украине

01 декабря 2018, 13:09  •  44 • Украина
В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что Константинопольский патриархат несёт «моральную ответственность» за преследование канонического духовенства украинскими властями.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на секретаря отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

По его словам, обыски у наместника Киево-Печерской лавры — «один из многих примеров дискриминации и неприкрытого давления» на каноническую Украинскую православную церковь.

Он добавил, что целью давления является «принуждение иерархов Украинской православной церкви к участию в объединительном соборе», который должен учредить на Украине новую церковь, поддержанную Константинопольским патриархатом. 

«Моральную ответственность за преследование канонического духовенства на Украине несёт Константинопольский патриархат, по указке которого и организуется вышеупомянутый собор», — сказал Якимчук.

Ранее стало известно, что СБУ проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

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