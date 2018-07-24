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В РПЦ надеются, что украинские радикалы не помешают празднованию Дня крещения Руси в Киеве

24 июля 2018, 14:24  •  61 • Украина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Представители Русской православной церкви надеются, что 27 июля празднование дня Крещения Руси в Киеве не будет омрачено действиями украинских радикалов во время традиционного молебна на Владимирской горке и крестного хода. Об этом сказал во вторник журналистам председатель синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы надеемся, что в этом году все пройдет без особых проблем, хотя была уже информация в СМИ о том, что некоторые политические силы пытаются ограничить присутствие паломников на крестном ходе. Надеюсь, здравый смысл восторжествует", - отметил он.

Ранее священнослужители канонической православной церкви на Украине сообщили, что местные власти и спецслужбы страны пытаются помешать верующим и духовенству попасть 27 июля в Киев на крестный ход, запретив перевозчикам в этот день маршруты в украинскую столицу. Отмечается, что такая ситуация наблюдается во многих регионах Украины - в Ровно, Херсоне, Черкассах, Сумах.

По словам Легойды, "центрами празднования дня Крещения Руси станут и Киев, и Минск, и Москва, и Кишинев, и другие города, которые входят в зону пастырского попечения Русской православной церкви".

"Безусловно, в киевской купели родились ныне существующие братские народы - это народы исторической Руси. Это народы, которые сегодня в силу разных политических причин разделены политическими границами, - отметил представитель РПЦ. - Мы с уважением относимся к этим изменениям и к этим границам, но они не проходят по нашим сердцам. Очень важно, чтобы мы сохраняли то единство, которое у нас связано с общей верой. Русская православная церковь - это не церковь Российской Федерации, это церковь, которая окормляет верующих в разных странах, и в первую очередь в странах исторической Руси".

Торжества в честь Крестителя Руси

В Киеве 27 июля предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит традиционный молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру, куда принесут ковчег с мощами святого равноапостольного князя и другие святыни. Затем пройдет крестный ход в Киево-Печерскую лавру. 28 июля в Лавре митрополит Онуфрий возглавит божественную литургию. На праздничные службы дня Крещения Руси прибудут делегации от разных Поместных православных церквей мира, в том числе, как сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич, делегация Константинопольского патриархата.

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