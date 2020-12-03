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В Ровно АТОшник атаковал Порошенко, назвав его государственным преступником
03 декабря 2020, 23:15 • 54 • Украина
Сегодня, 3 декабря, в кулуарах Ровенского городского совета произошёл скандал с участием пятого президента Украины Петра Порошенко и АТОшника Ярослава Гранитного, которого обвиняют в госизмене и сепаратизме. Об этом сообщает местное издание «Ровно1».
В ходе конфликта бывший лидер ровенской ячейки УНА-УНСО Ярослав Гранитный спросил у экс-президента, за «что тот его посадил» и пытался доказать, что его вина не подтверждена. После этого между ними началась словесная перепалка, во время которой Порошенко ответил, что Гранитный «получил по заслугам», а сейчас «свободен».
Продолжая обмениваться взаимными обвинениями, Порошенко призвал Гранитного «идти в суды и доказывать свою невиновность» или же «делать митинг», так как Украина — демократическое государство. АТОшник в ответ заявил о «давлении на суды и прокуратуру» со стороны Порошенко. Напоследок Гранитный обозвал Порошенко «государственным предателем» и проклял его и его семью.
По информации издания, Ярослав Гранитный в мае 2017 года устроил митинг возле Ровенской ОГА, на котором требовали легализации янтаря и, якобы, на этой акции призывали к созданию Ровенской народной республики. По версии следствия, митинг был проплачен из РФ, а сам Гранитный якобы получил за него 4 тысячи долларов. Гранитному предъявили обвинение в сепаратизме и госизмене. Вместе с ним в этих преступлениях обвиняли и киевлянина Юрия Клейноса, которого выпустили из СИЗО ноябре 2019 года под залог в 190 тысяч гривен.
После трех лет пребывания за решеткой Гранитный вышел на свободу в конце января этого года. До этого времени он находился под домашним арестом с обязательством носить электронный браслет. За все это время Ровенский городской суд так и не начинал рассматривать его дело по существу.
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