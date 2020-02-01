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В Ровенской области Украины на карантин закроют почти 270 школ
01 февраля 2020, 17:24 • 108 • Украина
Власти Ровенской области Украины приняли решение закрыть на карантин с 3 февраля 266 школ из-за вспышки гриппа и ОРВИ.
РИА Новости
Об этом пишет «112 Украина» со ссылкой на сообщение Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.
«В связи с осложнением эпидемической ситуации по гриппу и другим ОРЗ приостановлен учебный процесс в 266 школах области», — указывается в заявлении.
Ранее портал RIA56 сообщал, что с 3 февраля карантин в образовательных учреждениях из-за ОРВИ введут в Оренбурге.
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