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В Ровенской области Украины на карантин закроют почти 270 школ

01 февраля 2020, 17:24  •  108 • Украина
Власти Ровенской области Украины приняли решение закрыть на карантин с 3 февраля 266 школ из-за вспышки гриппа и ОРВИ.
 
РИА Новости
 

Об этом пишет «112 Украина» со ссылкой на сообщение Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.

«В связи с осложнением эпидемической ситуации по гриппу и другим ОРЗ приостановлен учебный процесс в 266 школах области», — указывается в заявлении.

Ранее портал RIA56 сообщал, что с 3 февраля карантин в образовательных учреждениях из-за ОРВИ введут в Оренбурге.

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