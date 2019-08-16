В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе: три дня и выходные

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в России. В сообщении пресс-службы отмечено, рабочими днями на этой неделе будут 13, 14 и 15 июня. Затем нас ждут два выходных дня - 16 и 17 июня.

Далее страна работает по привычному расписанию.

Напомним, 12 июня отмечался День России, в связи с чем на прошлой неделе мы работали 6 дней, а выходные дни были сдвинуты - в результате мы получили дополнительное "воскресенье".