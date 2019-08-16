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В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе: три дня и выходные

16 августа 2019, 21:09  •  113 • В мире
Жителям страны предстоит короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом заявили в пресс-службе Роструда.
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в России. В сообщении пресс-службы отмечено, рабочими днями на этой неделе будут 13, 14 и 15 июня. Затем нас ждут два выходных дня - 16 и 17 июня.
Далее страна работает по привычному расписанию.
Напомним, 12 июня отмечался День России, в связи с чем на прошлой неделе мы работали 6 дней, а выходные дни были сдвинуты - в результате мы получили дополнительное "воскресенье".

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