|
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе: три дня и выходные
16 августа 2019, 21:09 • 113 • В мире
Жителям страны предстоит короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом заявили в пресс-службе Роструда.
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в России. В сообщении пресс-службы отмечено, рабочими днями на этой неделе будут 13, 14 и 15 июня. Затем нас ждут два выходных дня - 16 и 17 июня.
Далее страна работает по привычному расписанию.
Напомним, 12 июня отмечался День России, в связи с чем на прошлой неделе мы работали 6 дней, а выходные дни были сдвинуты - в результате мы получили дополнительное "воскресенье".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 августа 2019, 10:28
|
15 августа 2019, 06:09
|
10 августа 2019, 10:39
|
11 августа 2019, 07:54
|
14 августа 2019, 00:54
|
10 августа 2019, 23:39
|
16 августа 2019, 04:54