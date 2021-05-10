В Ростове-на-Дону открывается заседание Совета командиров Союза добровольцев Донбасса

Совет командиров Союза добровольцев Донбасса начинает работу в Ростове-на-Дону. Как ожидается, в рамках съезда состоится важное политическое заявление. А началось событие с возложения цветов к памятнику Героям Донбасса.

Сегодня, 10 мая, в Ростове-на-Дону проходит съезд Совета командиров Союза добровольцев Донбасса (СДД), на который собрались около ста руководителей боевых подразделений.

Начался сбор с возложения цветов к мемориалу Героям Донбасса, открытому в южной столице осенью 2017-го в память об ополченцах, оборонявших Донецкую и Луганскую народные республики от агрессии, развязанной Киевом после госпереворота 2014 года против русскоязычного населения юго-востока Украины.

В мероприятии принимают участие первый премьер-министр ДНР Александр Бородай, возглавляющий СДД, замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель "Первого русского" телеканала, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сенатор Совфеда, трёхкратный олимпийский чемпион, председатель федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин.

Как ожидается, в рамках совета будет сделано политическое заявление, касающееся предстоящей избирательной кампании в Госдуму, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между партией и Советом командиров СДД. Представители партии обещали продолжить оказывать гуманитарную помощь жителям Донецка и Луганска, а также оказать содействие в упрощении процедуры получения гражданства России. Кроме того, планируется пригласить добровольцев и общественников к участию в политической деятельности партии.

Добавим, о событии учредитель Царьграда Константин Малофеев сообщил и в личном телеграм-канале.