В Ростове его не ждут • 36 • Аналитика



Страна, которую возглавлял создатель корпорации «Рошен» Петр Алексеевич Порошенко, напоминала то цирк, то арену жестоких гладиаторских боев. Трагедии и комедии постоянно сменяли друг друга; маразм чиновников то и дело вызывал смех, но все это происходило на фоне кровопролития.









После того, как в ходе президентских выборов 2019 года победу одержал соперник Порошенко, актер и шоумен Владимир Зеленский, до последнего сохранялась интрига: удастся ли «кондитеру-убийце», задействовав административный ресурс и поддержку из-за рубежа, сохранить власть и помешать новому президенту вступить в должность. Действительно, можно было предположить, что с этой целью будет организована спекуляция на войне с мифическим «агрессором». Лица из окружения Порошенко грозились, в частности, организовать новую попытку прорыва через Керченский пролив: чем не повод ввести военное положение и таким образом продлить агонию действовавшей власти?



На деле же для очередной провокации не хватило ни сил, ни политической воли. Инаугурацию Зеленского удалось отсрочить всего лишь на один день — она была назначена не на 19, а на 20 мая под предлогом того, что 19 мая является траурной датой — Днем памяти жертв политических репрессий. Вполне логичное стремление Зеленского вступить в должность по плану было расценено чуть ли не как глумление над памятью этих самых жертв. В Раде предлагали другую дату инаугурации — 28 мая, но в итоге 20 мая, и Украина, и все, кто следит за событиями в этой стране, попрощались с правлением Порошенко.



Чем запомнится это правление?

Самое главное, чем этот пятилетний период войдет в историю, — конечно же, кровопролитная война, развязанная победившим майданным режимом против Донбасса и его жителей, не согласившихся с госпереворотом. Война, унесшая жизни десятков тысяч людей и сломавшая судьбу миллионов.



Можно, правда, сказать, что не Порошенко начал эту преступную войну. Действительно, о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) объявил 7 апреля 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента «кровавый пастор» Александр Турчинов. А первая бомбардировка Донецка произошла 26 мая 2014 года — в тот самый день, когда на Украине лишь подводились итоги прошедших накануне президентских выборов, то есть до вступления Порошенко в должность.



Но нельзя забывать, что именно Петр Алексеевич в то время говорил, что не намерен вести никаких переговоров с лидерами восставшего Донбасса, что воспринимает их как «террористов», которых нужно уничтожить. Он занял позицию, в соответствии с которой Украина является унитарным государством. Таким образом, не предусматривалось никаких автономий ни для каких регионов.



А самое главное — за все эти годы он не только не остановил войну против народных республик, но и возглавлял ее в качестве верховного главнокомандующего украинской армии. Саму же войну пытался представить как «агрессию» со стороны России. Таким образом, кровавый спектакль был изначально основан на лжи.



Еще одно злодеяние режима Порошенко носит название «декоммунизации». Борьба с историческим наследием Советского Союза превратилась в борьбу против людей, которые не желали отрекаться от своего прошлого. Символика СССР теперь считается незаконной, в результате страдают реальные люди. Каждый год празднование Дня Победы (9 Мая) заканчивается арестами людей с запрещенными символами. Не счесть количества варварски снесенных памятников деятелям советской эпохи. Переименовываются города, чтобы стереть из памяти подвиги тех, кто боролся против фашизма. Дело дошло даже до попытки переименовать легендарный Краснодон в безликое Сорокино (по счастью, Краснодон находится на территории ЛНР).



В течение этих пяти лет продолжается борьба против русского языка. Даже уходя, команда Порошенко протащила дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». И это несмотря на критическое отношение к данному закону даже со стороны Европы.



Одной из своих главных заслуг Порошенко считает то, что удалось расколоть православных. Спектакль с томосом, как и все остальное, носил трагикомический характер. С одной стороны, смешно было наблюдать, как Петр Алексеевич воображал себя чуть ли не священником, вмешиваясь в церковные дела, присутствуя на мероприятиях, на которых ему было явно не место. С другой — тяжелые последствия раскола, столкновения вокруг храмов, гонения на УПЦ.



Декоммунизация, ношение с томосом, борьба с русским языком — все это делалось с целью отдалить Украину от России. Неразрывные родственные связи между россиянами и украинцами, взаимосвязь экономик двух стран, множество соглашений о сотрудничестве — всем этим команда Порошенко демонстративно пренебрегала, стремясь разорвать. Антироссийская риторика стала главенствующей, на ней и строилась государственная политика.



Провал



Армия, язык и вера — это те три столпа, на которые Порошенко пытался опереться в своей предвыборной кампании. Но ему не удалось привлечь избирателей с помощью этих громких пафосных лозунгов. Воистину, «неправильный» народ достался Петру Алексеевичу: оказалось, что рядовых граждан больше волнует содержимое их холодильников. А они изрядно опустели — хотя бы в связи с разрывом экономических связей с Россией. Людей гораздо больше волновала стоимость газа, чем весь «демократический» антироссийский пафос. Да и слова о «героизме армии» вызывали лишь раздражение, учитывая число потерь на донбасском фронте.



В конце концов и восточные, и южные, и центральные и даже западные регионы Украины (за исключением Львовской области) сделали свой выбор в пользу кандидата, в котором избиратели увидели единственную серьезную альтернативу «кровавому кондитеру». Конечно, если учесть профессию победившего кандидата, словосочетание «серьезная альтернатива» звучит своеобразно. Однако именно за комика и проголосовало подавляющее большинство — лишь бы не голосовать за «шоколадного барона». Последнему не помог даже хваленый безвиз с ЕС.



Скорее всего, именно тот огромный разрыв, с которым победил Зеленский, помешал Порошенко и его команде прибегнуть к крайним средствам удержания власти — эскалации войны против Донбасса или еще одной антироссийской провокации. Не исключено, что есть и иная причина — приказ со стороны кураторов из-за рубежа, отказавших обанкротившемуся политику в продолжении поддержки.



В Ростове его не ждут

Так или иначе, теперь Петру Алексеевичу, похоже, придется держать ответ за ту провокацию, которую он предпринял 25 ноября 2018 года против России в Керченском проливе. Этот шаг не помог ему ни поднять рейтинг, ни тем более удержаться у власти. Государственное бюро расследований уже обвинило экс-президента в государственной измене за данный инцидент, а в Ростове его явно не ждут. Так что, возможно, мы не совсем прощаемся с Порошенко — он еще будет мелькать на экранах, но уже в качестве подсудимого. За годы президентства Порошенко за Украиной закрепилось обидное прозвище — «Руина». А в сети ходили анекдоты типа: «Больная ведьма, кондитер-убийца, кровавый пастор, сумасшедший кролик — и это не «Алиса в стране чудес», это Украина».Страна, которую возглавлял создатель корпорации «Рошен» Петр Алексеевич Порошенко, напоминала то цирк, то арену жестоких гладиаторских боев. Трагедии и комедии постоянно сменяли друг друга; маразм чиновников то и дело вызывал смех, но все это происходило на фоне кровопролития.После того, как в ходе президентских выборов 2019 года победу одержал соперник Порошенко, актер и шоумен Владимир Зеленский, до последнего сохранялась интрига: удастся ли «кондитеру-убийце», задействовав административный ресурс и поддержку из-за рубежа, сохранить власть и помешать новому президенту вступить в должность. Действительно, можно было предположить, что с этой целью будет организована спекуляция на войне с мифическим «агрессором». Лица из окружения Порошенко грозились, в частности, организовать новую попытку прорыва через Керченский пролив: чем не повод ввести военное положение и таким образом продлить агонию действовавшей власти?На деле же для очередной провокации не хватило ни сил, ни политической воли. Инаугурацию Зеленского удалось отсрочить всего лишь на один день — она была назначена не на 19, а на 20 мая под предлогом того, что 19 мая является траурной датой — Днем памяти жертв политических репрессий. Вполне логичное стремление Зеленского вступить в должность по плану было расценено чуть ли не как глумление над памятью этих самых жертв. В Раде предлагали другую дату инаугурации — 28 мая, но в итоге 20 мая, и Украина, и все, кто следит за событиями в этой стране, попрощались с правлением Порошенко.Самое главное, чем этот пятилетний период войдет в историю, — конечно же, кровопролитная война, развязанная победившим майданным режимом против Донбасса и его жителей, не согласившихся с госпереворотом. Война, унесшая жизни десятков тысяч людей и сломавшая судьбу миллионов.Можно, правда, сказать, что не Порошенко начал эту преступную войну. Действительно, о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) объявил 7 апреля 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента «кровавый пастор» Александр Турчинов. А первая бомбардировка Донецка произошла 26 мая 2014 года — в тот самый день, когда на Украине лишь подводились итоги прошедших накануне президентских выборов, то есть до вступления Порошенко в должность.Но нельзя забывать, что именно Петр Алексеевич в то время говорил, что не намерен вести никаких переговоров с лидерами восставшего Донбасса, что воспринимает их как «террористов», которых нужно уничтожить. Он занял позицию, в соответствии с которой Украина является унитарным государством. Таким образом, не предусматривалось никаких автономий ни для каких регионов.А самое главное — за все эти годы он не только не остановил войну против народных республик, но и возглавлял ее в качестве верховного главнокомандующего украинской армии. Саму же войну пытался представить как «агрессию» со стороны России. Таким образом, кровавый спектакль был изначально основан на лжи.Еще одно злодеяние режима Порошенко носит название «декоммунизации». Борьба с историческим наследием Советского Союза превратилась в борьбу против людей, которые не желали отрекаться от своего прошлого. Символика СССР теперь считается незаконной, в результате страдают реальные люди. Каждый год празднование Дня Победы (9 Мая) заканчивается арестами людей с запрещенными символами. Не счесть количества варварски снесенных памятников деятелям советской эпохи. Переименовываются города, чтобы стереть из памяти подвиги тех, кто боролся против фашизма. Дело дошло даже до попытки переименовать легендарный Краснодон в безликое Сорокино (по счастью, Краснодон находится на территории ЛНР).В течение этих пяти лет продолжается борьба против русского языка. Даже уходя, команда Порошенко протащила дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». И это несмотря на критическое отношение к данному закону даже со стороны Европы.Одной из своих главных заслуг Порошенко считает то, что удалось расколоть православных. Спектакль с томосом, как и все остальное, носил трагикомический характер. С одной стороны, смешно было наблюдать, как Петр Алексеевич воображал себя чуть ли не священником, вмешиваясь в церковные дела, присутствуя на мероприятиях, на которых ему было явно не место. С другой — тяжелые последствия раскола, столкновения вокруг храмов, гонения на УПЦ.Декоммунизация, ношение с томосом, борьба с русским языком — все это делалось с целью отдалить Украину от России. Неразрывные родственные связи между россиянами и украинцами, взаимосвязь экономик двух стран, множество соглашений о сотрудничестве — всем этим команда Порошенко демонстративно пренебрегала, стремясь разорвать. Антироссийская риторика стала главенствующей, на ней и строилась государственная политика.Армия, язык и вера — это те три столпа, на которые Порошенко пытался опереться в своей предвыборной кампании. Но ему не удалось привлечь избирателей с помощью этих громких пафосных лозунгов. Воистину, «неправильный» народ достался Петру Алексеевичу: оказалось, что рядовых граждан больше волнует содержимое их холодильников. А они изрядно опустели — хотя бы в связи с разрывом экономических связей с Россией. Людей гораздо больше волновала стоимость газа, чем весь «демократический» антироссийский пафос. Да и слова о «героизме армии» вызывали лишь раздражение, учитывая число потерь на донбасском фронте.В конце концов и восточные, и южные, и центральные и даже западные регионы Украины (за исключением Львовской области) сделали свой выбор в пользу кандидата, в котором избиратели увидели единственную серьезную альтернативу «кровавому кондитеру». Конечно, если учесть профессию победившего кандидата, словосочетание «серьезная альтернатива» звучит своеобразно. Однако именно за комика и проголосовало подавляющее большинство — лишь бы не голосовать за «шоколадного барона». Последнему не помог даже хваленый безвиз с ЕС.Скорее всего, именно тот огромный разрыв, с которым победил Зеленский, помешал Порошенко и его команде прибегнуть к крайним средствам удержания власти — эскалации войны против Донбасса или еще одной антироссийской провокации. Не исключено, что есть и иная причина — приказ со стороны кураторов из-за рубежа, отказавших обанкротившемуся политику в продолжении поддержки.Так или иначе, теперь Петру Алексеевичу, похоже, придется держать ответ за ту провокацию, которую он предпринял 25 ноября 2018 года против России в Керченском проливе. Этот шаг не помог ему ни поднять рейтинг, ни тем более удержаться у власти. Государственное бюро расследований уже обвинило экс-президента в государственной измене за данный инцидент, а в Ростове его явно не ждут. Так что, возможно, мы не совсем прощаемся с Порошенко — он еще будет мелькать на экранах, но уже в качестве подсудимого. Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





36 Источник Похожие новости Nord Stream 2. «Газпром» на финишной прямой В Ростове его не ждут Без флота мы будем разбиты и уничтожены В шаге от горячей фазы баталий в Персидском заливе. Что обходят стороной арабоязычные и западные СМИ Самая постыдная проблема ВМФ: экс-адмиралы — высокопоставленные лоббисты Маск против Безоса. Американские миллиардеры в лунной гонке Новости партнеров