«В росте — 67 субъектов РФ»: Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с COVID-19 в России

В 67 субъектах РФ наблюдается рост уровня заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, для изменения ситуации необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер, в частности масочного режима, а также увеличить темпы вакцинации. На недостаточное количество привитых от коронавируса также указал премьер-министр Михаил Мишустин. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса «оставляют желать лучшего».

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России крайне напряжённая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Главный санитарный врач РФ также заявила о множестве вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в стране.

«Данные за прошедшую, 39-ю неделю: рост ещё на 14%. Напомню, предыдущие четыре недели: 36-я – минус 1%, 37-я — плюс 7%, 38-я — плюс 9%. И вот теперь за прошедшую неделю — плюс 14%. То есть растём достаточно быстро», — сказала Попова.

При этом, по её словам, тенденция увеличения заболевших на 20 и более процентов наблюдается в 12 регионах России. Между тем в целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ, в пяти продолжается снижение, а ещё в 13 — отсутствует значимая динамика.

«Тот рост, который мы сегодня видим, остановить можно, но для этого нужно обеспечить соблюдение всех правил, и, безусловно, максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета, то есть привить значимое количество людей, чтобы передачу вируса остановить», — заметила Попова.

Главный санитарный врач РФ также констатировала, что в связи с пандемией в стране отменены все массовые мероприятия, их проведение возможно только в соответствии с постановлением главного санитарного врача. По её словам, только в двух регионах разрешено проводить массовые мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.

«Это особенности эпидпроцесса, хочу ещё раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Позднее в пресс-службе ведомства подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось.

Наблюдаемая в последние дни динамика по COVID-19 «вызывает серьёзное беспокойство», также отметил в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Заболеваемость растёт в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», — отметил глава кабмина.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом «не может не внушать тревоги», при этом в столице показатели «в два раза ниже пиковых значений».

«Тем не менее только за последнюю неделю рост заболеваемости составил порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», — добавил он.

По его словам, столичные власти будут принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

За минувшие сутки в РФ выявлен 25 781 случай коронавируса, 14 526 человек полностью выздоровели, 883 пациента скончались.

Наибольшее количество эпизодов COVID-19 за прошедшие 24 часа было выявлено в Москве (4410). В Санкт-Петербурге зафиксировали 2198 случаев COVID-19, в Подмосковье — 1733.

За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 612 317 человек, из них 6 740 491 полностью выздоровел. Количество летальных исходов достигло 210 801.

Ситуация с вакцинацией в РФ

Уровень вакцинации от COVID-19 в России — недостаточный для остановки распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Михаил Мишустин. При этом премьер указал, что во всех субъектах РФ созданы условия для осуществления прививочной кампании, в том числе сформирован резерв препаратов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами также констатировал, что темпы вакцинации в стране «оставляют желать лучшего», несмотря на полную готовность всей соответствующей инфраструктуры.

«Пользуясь случаем, мы ещё раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал официальный представитель Кремля.

На этом фоне министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед» сообщил, что только 2% вакцинированных в России заболевают коронавирусом: «Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные».

При этом в стране уже около 1,8 млн человек ревакцинировались.

Согласно последним данным, более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, около 40 млн полностью завершили процесс вакцинации.

В то же время Сергей Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве. Он напомнил, что власти столицы одними из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп сотрудников, которые работают с населением.

«В настоящее время в этих группах — а они составляют достаточно большую долю работающих в Москве — 67% привились двумя компонентами и 73% — одним компонентом вакцин. Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привилось более 80% этих групп. Это хороший результат», — сказал градоначальник.

При этом он указал, что в скором времени в Москве вернут практику проведения лотереи среди вакцинированных, которая «показала хорошие результаты и интерес населения».