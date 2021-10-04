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«В росте — 67 субъектов РФ»: Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с COVID-19 в России
04 октября 2021, 18:45 • 161 • В России
В 67 субъектах РФ наблюдается рост уровня заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, для изменения ситуации необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер, в частности масочного режима, а также увеличить темпы вакцинации. На недостаточное количество привитых от коронавируса также указал премьер-министр Михаил Мишустин. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса «оставляют желать лучшего».
© lya Pitalev /Sputnik /legion-media.ru
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России крайне напряжённая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Главный санитарный врач РФ также заявила о множестве вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в стране.
«Данные за прошедшую, 39-ю неделю: рост ещё на 14%. Напомню, предыдущие четыре недели: 36-я – минус 1%, 37-я — плюс 7%, 38-я — плюс 9%. И вот теперь за прошедшую неделю — плюс 14%. То есть растём достаточно быстро», — сказала Попова.
При этом, по её словам, тенденция увеличения заболевших на 20 и более процентов наблюдается в 12 регионах России. Между тем в целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ, в пяти продолжается снижение, а ещё в 13 — отсутствует значимая динамика.
Главный санитарный врач РФ также констатировала, что в связи с пандемией в стране отменены все массовые мероприятия, их проведение возможно только в соответствии с постановлением главного санитарного врача. По её словам, только в двух регионах разрешено проводить массовые мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.
«Это особенности эпидпроцесса, хочу ещё раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», — пояснила глава Роспотребнадзора.
Позднее в пресс-службе ведомства подчеркнули, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось.
Наблюдаемая в последние дни динамика по COVID-19 «вызывает серьёзное беспокойство», также отметил в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Заболеваемость растёт в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», — отметил глава кабмина.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом «не может не внушать тревоги», при этом в столице показатели «в два раза ниже пиковых значений».
«Тем не менее только за последнюю неделю рост заболеваемости составил порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», — добавил он.
По его словам, столичные власти будут принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
Наибольшее количество эпизодов COVID-19 за прошедшие 24 часа было выявлено в Москве (4410). В Санкт-Петербурге зафиксировали 2198 случаев COVID-19, в Подмосковье — 1733.
За всё время наблюдений диагноз COVID-19 в России был подтверждён у 7 612 317 человек, из них 6 740 491 полностью выздоровел. Количество летальных исходов достигло 210 801.
Ситуация с вакцинацией в РФ
Уровень вакцинации от COVID-19 в России — недостаточный для остановки распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Михаил Мишустин. При этом премьер указал, что во всех субъектах РФ созданы условия для осуществления прививочной кампании, в том числе сформирован резерв препаратов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами также констатировал, что темпы вакцинации в стране «оставляют желать лучшего», несмотря на полную готовность всей соответствующей инфраструктуры.
«Пользуясь случаем, мы ещё раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал официальный представитель Кремля.
На этом фоне министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед» сообщил, что только 2% вакцинированных в России заболевают коронавирусом: «Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные».
При этом в стране уже около 1,8 млн человек ревакцинировались.
Согласно последним данным, более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, около 40 млн полностью завершили процесс вакцинации.
В то же время Сергей Собянин рассказал о ситуации с вакцинацией в Москве. Он напомнил, что власти столицы одними из первых приняли решение об обязательной вакцинации ряда групп сотрудников, которые работают с населением.
«В настоящее время в этих группах — а они составляют достаточно большую долю работающих в Москве — 67% привились двумя компонентами и 73% — одним компонентом вакцин. Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привилось более 80% этих групп. Это хороший результат», — сказал градоначальник.
При этом он указал, что в скором времени в Москве вернут практику проведения лотереи среди вакцинированных, которая «показала хорошие результаты и интерес населения».
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