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В Росстате оправдались за резкое увеличение числа мигрантов: "Получили более полную информацию"

23 июля 2019, 21:54  •  51 • Политика
Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов в начале 2019 года. В ведомстве заявляют, что просто получили от МВД более полную информацию.
В Росстате нашли объяснение резкому скачку количества мигрантов в России в начале 2019 года. Ведомство уверяет, что это произошло из-за того, что МВД предоставило более полные данные.
Чиновники поясняют, что с 1 января в России ввели новую форму отчётности. Вместо листков учёта прибытия и выбытия появилась форма федерального статистического наблюдения №1-ПРИБ/ВЫБ.
Ещё одним фактором, повлиявшим на аномальный рост притока мигрантов, в Росстате называют людей, которые получили временную регистрацию в России. Также по данным ведомства, в России сократилась внутренняя миграция.
"Никаких изменений в методологии (подсчёта мигрантов) за данный период не произошло", - цитирует РБК ответ Росстата.
Ранее стало известно, что миграционный прирост населения в России составил 98 тысяч человек. Это на 42% больше, чем всего годом ранее.

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