В Росстате оправдались за резкое увеличение числа мигрантов: "Получили более полную информацию"

В Росстате нашли объяснение резкому скачку количества мигрантов в России в начале 2019 года. Ведомство уверяет, что это произошло из-за того, что МВД предоставило более полные данные.

Чиновники поясняют, что с 1 января в России ввели новую форму отчётности. Вместо листков учёта прибытия и выбытия появилась форма федерального статистического наблюдения №1-ПРИБ/ВЫБ.

Ещё одним фактором, повлиявшим на аномальный рост притока мигрантов, в Росстате называют людей, которые получили временную регистрацию в России. Также по данным ведомства, в России сократилась внутренняя миграция.

"Никаких изменений в методологии (подсчёта мигрантов) за данный период не произошло", - цитирует РБК ответ Росстата.

Ранее стало известно, что миграционный прирост населения в России составил 98 тысяч человек. Это на 42% больше, чем всего годом ранее.