В Россотрудничестве рассказали о препятствиях в работе в США и Чехии

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в пятницу, 25 июня, рассказал о проблемах, с которыми агентство столкнулось в своей работе в США и Чехии.

Так, по его словам, в Штатах российское представительство, по сути, перестало функционировать из-за того, что сотрудникам пришлось уехать. Американская сторона попросту объявила, что не будет продлевать визы, подчеркнул Примаков.

«Высылки как таковой не было, но тем не менее было объявлено, что лучше нам уехать... Наш офис в Вашингтоне в настоящий момент опечатан», — заявил он на онлайн-конференции «Россия: «Миссия Добро» в МИА «Россия сегодня».

Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и в Чехии, где власти потребовали сократить российское диппредставительство и выслать достаточно большое количество дипломатов. Представители Россотрудничества и его заместитель, как напомнил Примаков, являются держателями определенных дипломатических паспортов и сотрудниками посольства.

«В этих условиях им тоже пришлось уехать, наш офис в Праге не работает», — добавил глава Россотрудничества.

«Дипломатическое» обострение между Россией и странами Запада началось 15 апреля, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально, а также запретила американской дипмиссии нанимать на работу граждан РФ.

30 апреля стало известно, что посольство США в России прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.

В дипмиссии Штатов рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.

При этом 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломатические представительства России в США всё равно продолжают работать в штатном режиме, несмотря на давление Вашингтона.

22 июня глава российского дипломатического ведомства в Вашингтоне Анатолий Антонов, который вернулся в США после саммита лидеров РФ и Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, где было принято соответствующее решение о возращении послов в страны, рассказал о том, что диалог между двумя странами, касающийся визовых проблем, будет возобновлен в ближайшее время.

Отношения Москвы и Праги ухудшились после того, как 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Обвинения Чехии российская сторона категорически отвергла, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи. В итоге в ходе взаимных дипломатических прений Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств до уровня семь дипломатов и 25 административно-технических работников.

14 мая правительство России утвердило перечень «недружественных» России стран, в который попали Чехия и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день отметил, что небольшое число стран в этом перечне говорит о готовности Москвы к диалогу.

Позднее, 4 июня, Путин заявил о том, что страна может привлекать инвестиции из США и Чехии, которые включены в список недружественных государств, через организации, которые не воспринимают Москву как врага.

10 июня президент Чехии Милош Земан заявил, что исключать Россию из Европы или выступать против переговоров с ней непродуктивно, а спустя неделю Бабиш заявил, что Чехия должна наладить новые отношения с Россией.