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В Россию за карьерой: приток иностранных высококвалифицированных специалистов вырос более чем на 120% за пять лет

01 июня 2018, 10:39  •  34 • В России
С 2012 по 2017 год число оформленных разрешений на работу для иностранных высококвалифицированных специалистов выросло на 124%, сообщили RT в МВД. К этой категории относятся преподаватели, научные работники, управленцы, программисты и другие сотрудники ведущих отраслей, получающие высокую зарплату. По мнению экспертов, приток специалистов из-за рубежа свидетельствует об улучшении экономической ситуации и интересе иностранного бизнеса к России.
 
Gettyimages.ru
 

За пять лет приток иностранных высококвалифицированных специалистов в Россию увеличился на 124%. Так, в 2012 году было оформлено 11,8 тыс. соответствующих разрешений на работу, а в 2017-м — 26,5 тыс. Об этом RT рассказали в МВД России.

Разрешение на работу для высококвалифицированных сотрудников актуально в течение всего периода, обозначенного в трудовом договоре, но не более трёх лет. Впоследствии этот срок может быть неоднократно продлён. В ведомстве отметили, что по состоянию на 31 декабря 2017 года в РФ действовало 40,5 тыс. таких разрешений.

Высококвалифицированным специалистом признаётся иностранный гражданин, уровень зарплаты которого является относительно высоким по сравнению с другими профессионалами. Согласно федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сотрудники технико-внедренческой зоны (вид особой экономической зоны для создания и реализации научно-технической продукции, доведения её до промышленного применения) должны получать не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, а преподаватели и научные сотрудники из зарубежья — не менее 83,5 тыс. рублей в месяц. Иностранные специалисты других профилей, которые считаются высококвалифицированными, зарабатывают в среднем более 165 тыс. рублей в месяц.

Для выдачи такому человеку разрешения на работу в России наниматель представляет в управление по вопросам миграции МВД ходатайство о привлечении специалиста на работу, его трудовой договор и письменное обязательство возместить государству расходы в случае административного выдворения иностранного гражданина за пределы страны.

Кроме того, работник может сам заявить о себе, обратившись в представительство МВД или консульское учреждение России за рубежом.

Количество высококвалифицированных иностранцев, которых могут пригласить работодатели, не ограничивается действующими квотами на привлечение зарубежной рабочей силы.

Подобные привилегии связаны с тем, что такие специалисты представляют для страны особую ценность, пояснила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

«Этот канал создавался специально для того, чтобы привлекать элиту трудовых работающих мигрантов. У нас есть ещё и канал просто квалифицированных специалистов, которые получают обычное разрешение на работу, — оно действует в течение года. Высококвалифицированным разрешение выдаётся сразу на три года. Таким работникам не нужно сдавать тест на знание русского языка, основ истории и законодательства», — подчеркнула эксперт.

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  • Gettyimages.ru

Она отметила, что среди приехавших в Россию высококвалифицированных иностранцев немало руководителей компаний.

«Когда эта возможность появилась, ею очень широко пользовались люди, которые не могли по квоте получить разрешение на работу. То есть речь не идёт о том, что к нам приезжают в большом количестве какие-то технологи, специалисты и так далее. Это, как правило, руководители бизнеса, которые иначе просто не могут получить разрешение на работу по квоте», — заявила Чудиновских.

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По её словам, подобным специалистам разрешено перевозить в Россию семью и получать вид на жительство. Но такая возможность почти не используется: иностранцы прибывают в страну для участия в краткосрочных проектах. В Федерации мигрантов России такую тенденцию расценивают как сигнал об улучшении экономической ситуации.

«После кризиса экономика России быстро восстановилась. В стране также значительно улучшился и бизнес-климат, что привлекло в страну поток высококвалифицированной рабочей силы. Сегодня Россия заинтересована в привлечении таких специалистов. Это является актуальной задачей в условиях проведения модернизации российской экономики и развития инновационного комплекса», — сообщили RT в пресс-службе федерации.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что высококвалифицированные работники помогают осваиваться в России недавно открытым иностранным компаниям.

«У нас используется всё больше различных новых технологий и оборудования, в том числе иностранного. Кроме того, открываются представительства различных зарубежных компаний. И запуск таких организаций или эксплуатация высокотехнологичного оборудования без задействования, по крайней мере на первом этапе, иностранных специалистов достаточно затруднительны», — отметил Нилов.

По его словам, специалисты приезжают в Россию из стран Европы, Америки и Азии, при этом чаще всего они трудоустраиваются в сферах производства, науки и IT-технологий.

  • РИА Новости
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Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова уверена, что сведения об увеличении числа выданных разрешений на работу высококвалифицированных иностранцев могут быть также связаны с улучшением учёта.

«Первое — это востребованность в нашей экономике таких специалистов. И если квалификация иностранных превышает квалификацию наших, то вполне очевидно, что их и приглашают. Второе: возможно, просто улучшился учёт таких специалистов. Раньше не так внимательно относились к регистрации, многие работали без разрешения. Это повышение общей юридической культуры населения. Все постепенно понимают, что лучше соблюдать закон, чем не соблюдать. Несоблюдение правил осложняет жизнь больше, чем соблюдение», — считает Русанова.

Французский шеф-повар и ресторатор Эрик Ле Прово заявил RT, что приехал в Россию в 1991 году.

«Тогда был дикий период — без договоров, без ничего. Вместе с тем это было очень приятное время — с 1991 до 2003 года, лучшее время для французской кухни. Наш ресторан был единственным. И люди, связанные с большими деньгами или политикой, всегда ходили к нам, приглашали знакомых. В 2003 году я заключил официальный договор как высококвалифицированный специалист. Обычный контракт, по всем российским законам. Я заключил его в качестве генерального директора. Но я был и генеральным директором, и шеф-поваром, и партнёром. Три года назад я получил вид на жительство — на пять лет. По нему я могу тут жить и работать, могу открывать ИП. У меня русская семья», — рассказал ресторатор.

Управляющий директор рекрутинговой компании Antal Russia немец Михаэль Гермерсхаузен отметил, что иностранные высококвалифицированные специалисты платят в России такой же подоходный налог, как и граждане страны.

«Я работаю управляющим директором компании и подпадаю как раз под эту программу. Если в месяц человек зарабатывает больше 170 тыс. рублей, он может претендовать на визу высококвалифицированного специалиста (ВКС). Когда он оформляется как ВКС, сразу начинает платить 13% подоходного налога. А те, кто получил разрешение на работу на базе квот, платят подоходный налог 35%», — обрисовал ситуацию Гермерсхаузен.

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