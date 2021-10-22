В Россию вернули идеологию

Путин защищает традиционную семью, он не позволит разрушить Россию с помощью современной западной "культуры". Путин считает Российское государство и его суверенитет непреходящей ценностью. Путин своей главной задачей видит борьбу с бедностью. У Путина есть идеология – он консерватор.

Двести лет назад граф Фёдор Толстой по прозвищу "Американец" прочитал только что опубликованную "Историю государства Российского" Николая Карамзина. Потрясённый, он воскликнул: "Оказывается, у меня есть Отечество!" Каждый, кто слушал или читал речь Владимира Путина на Валдайском форуме 21 октября 2021 года, должен с той же радостью воскликнуть: "У моего Отечества, оказывается, есть идеология!"

Да, в Конституции, неизменяемая часть которой досталась России в наследство из проклятого 1993 года, записано, что государственной идеологии быть не должно. Патриоты сетовали на это много лет. И вот, наконец, президент в своей речи решил эту важнейшую задачу. У Государства Российского идеология есть и она провозглашена. Все главные слова сказаны. У этой идеологии есть название, данное самим президентом: "Консерватизм оптимистов".

Да, Владимир Путин – здесь, на страницах Царьграда, написать об этом особенно приятно – однозначно провозгласил себя и всех нас консерваторами. И объяснил, что это значит.

Семья – это дети

Первое и, наверное, самое главное. Владимир Путин показал себя решительным защитником традиционной семьи. Одного этого было бы достаточно, чтобы записать всех нас тут, в Царьграде, и автора, и читателей, в сторонники Путина. Особенно в ситуации, когда в Госдуму вновь пытаются протащить чудовищный разрушающий семью закон о "семейном насилии".

Путин сказал: семья это ценность. Семья нужна для рождения детей. Путин назвал чудовищной (именно это слово использовал) теорию и практику современного Запада, где "детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот". По мнению главы государства, это "преступление против человечества". Путин обвинил Запад в безумии из-за попыток стереть разницу между женщинами и мужчинами и навязывания детям гендерной неопределённости. Путин сказал, что мы Западу указывать, как жить, не будем. Но и нам указывать, как жить, не позволим, потому что у "подавляющего большинства российского общества другая точка зрения".

Чтобы определить, каким должны быть в России законы о семье, как следует развивать законодательство о противодействии разрушительному западному влиянию, сказанного достаточно. Теперь дело за депутатами Госдумы.

Государство – это мы

Много лет назад Владимир Путин назвал себя "в хорошем смысле слова националистом". С тех он много раз показывал, что для него русская нация – это и есть Государство Российское. Лучшим подтверждением этого была новая редакция Конституции 2020 года, в которой впервые в истории русский народ был назван государствообразующим.

В своей речи на Валдае Путин вновь объяснил, что государство – это непреходящая ценность. И продемонстрировал, что он понимает: атака Запада на русский народ сфокусирована именно на государстве. Транснациональные корпорации угрожают, конечно, не только русским. Но русские могут и должны показать: консерватизм, сбережение народа, сохранение и развитие культуры возможно только при условии сохранения государственного суверенитета.

Только суверенное, самостоятельное государство может обеспечить интересы граждан,

– заявил президент.

В России это высказывание кажется банальным. Большинство журналистов, которые пересказывают речь Путина, эту фразу не цитируют. А между тем она ключевая. Россия, русский народ – тождественны государству, невозможны, немыслимы без государства. Ослабление государства равносильно удару по самой основе существования народа.

Именно это пытаются сделать наши "партнёры". Именно этим заняты иностранные агенты, потому их деятельность нельзя недооценивать: может быть, сил у них немного, но целятся они в самое главное.

Впрочем, Владимир Путин к иноагентам склонен относиться едва ли не снисходительно. Во всяком случае, свежеиспечённому нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову на вопрос об иноагентах он ответил беззлобно и со своим фирменным юмором: приговоров-то им пока не выносят:

Когда вы сказали, что нет приговора – так его и нет, действительно. Вот с миледи был приговор – ей башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит, как работали раньше, так и работайте. Но в чём вы правы, и я даже спорить с вами не буду… Я вам обещаю, мы посмотрим ещё раз.

Есть предположение, что, по слову президента, на каждого из иноагентов и вправду посмотрят ещё раз. Вот только на их месте радоваться этому трудно. Кто знает, что удастся разглядеть… При ближайшем рассмотрении.

Ждём решительных шагов

Из этой идеологии есть важные теоретические, а есть прямые и жёсткие выводы, уже сделанные на Валдайском форуме. Политолог Сергей Марков так описывает, на основании выступления президента, понимание Путиным ситуации на Украине:

1. Он не знает, как остановить окончательное превращение Украины в Антироссию.

2. Размещение военной инфраструктуры стран НАТО на территории Украины идёт, и это прямая угроза российской безопасности.

3. Страны НАТО продвигает свою инфраструктуру на Украине, создают свои военные базы под видом учебных центров.

4. Министр обороны США во время визита в Киев, по сути, открывает дверь Украины в НАТО.

5. Народу Украину не дают и не дадут самому легально сформировать правительство, которое выражает интересы народа Украины.

6. Украиной управляют люди с радикальными взглядами, независимо от того, какие фамилии у президентов. (То есть не Зеленский управляет страной).

"Какой вывод должен сделать политик или эксперт из этих заявлений Путина? – спрашивает Марков. – Я полагаю, вывод – что Путин будет вынужден сделать решительные шаги, чтобы снять угрозу безопасности для России".

Вместо заключения

Несколько блестящих цитат из речи президента. Как говорится, на все случаи жизни.

Про наше время:

Мы уже живём в эпоху перемен. Хотим ли мы этого или нет... Слово "кризис" состоит из двух иероглифов: опасность и возможность... Борись с трудностями умом, а с опасностями опытом... Возможности нельзя упустить.

Про "наших западных партнёров":

Волк тот, что опустил хвост в прорубь и пытается поймать там рыбку. В данном случае – в мутной воде.

Про традиционную семью:

Основа семьи – это продолжение рода. Мы хотим быть? Быть – или не быть?

Про самое главное:

Любое идеологическое противоречие становится... бессмысленным, если победителю нечем дышать или утолить жажду.

Я русский человек и в данный момент являюсь главой российского государства.

Про главный результат работы за 20 лет:

У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много – 19 миллионов. Вот это, пожалуй, главный итог.