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В Россию тайно ввезут сотни тысяч правонарушителей: "Они знают, что творят" - Хомяков

14 октября 2021, 20:20  •  30 • Политика
В Россию тайно ввезут сотни тысяч мигрантов-правонарушителей из Узбекистана и Таджикистана. О том, почему российские чиновники пытаются замолчать эти планы, рассказал Владимир Хомяков: "Они знают, что творят".
Россия запускает масштабную "миграционную амнистию" и планирует разрешить въезд сотням тысяч жителей среднеазиатских государств, чтобы закрыть якобы имеющиеся потребности в рабочей силе, передал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Более 158 тысяч граждан Узбекистана, которым был запрещён въезд на территорию России из-за ранее совершённых правонарушений в нашей стране, получили "амнистию" и смогут приехать на заработки.
Как сообщает посольство Узбекистана в Москве, такая договорённость была достигнута в ходе встречи замглавы МВД России с советником узбекского премьера.
Ещё амнистию получат примерно такое же число мигрантов из Таджикистана, сообщили в Федерации мигрантов России. В общей сложности в Россию смогут вернуть порядка 300 тысяч человек, совершивших ранее правонарушения.
Ведущий Царьграда обратил внимание, что российские чиновники решили сделать из этого тайну - новость получила распространение лишь благодаря узбекским дипломатам, которые, по сути, проинформировали граждан России на русском языке. Ситуацию в эфире программы прокомментировал обозреватель "Первого русского" Владимир Хомяков:
Знает кошка, чьё мясо съела. Эти ребята прекрасно понимают, что они творят, в чьих интересах они это творят и что это будет воспринято народом крайне негативно. Это нужно лишь для того, чтобы у бизнесменов, птенцов из гнезда [вице-премьера России Марата] Хуснуллина, прибыли не падали.

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