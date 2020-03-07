В Россию снова везут отработанное ядерное топливо. Почему? • 37 • Аналитика

В конце прошлой осени стало известно, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщил немецкий портал Tageszeitung. По данным издания, за период с 2019-го по 2022 год из Германии в Россию ввезут 12 тысяч тонн отработанного ядерного топлива.



Тихая сделка возбудила негромкие протесты

Tageszeitung уточняет: сделка между немецкой компанией Urenco Deutschland и «Росатомом» состоялась без огласки. О ней стало известно только после запроса депутатов Бундестага в Министерство окружающей среды ФРГ. Начало поставок подтвердили и в правительстве земли Северный Рейн — Вестфалия.







Информация немецкого портала не сразу дошла до экоактивистов. Почти через месяц после первого появления сообщения о сделке в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана собрался небольшой (около полусотни человек) митинг.



Участники протеста растянули у входа на предприятие гигантский плакат с надписью на русском языке «Россия – не полигон для урановых хвостов из Германии», рядом расставили жёлтые бочонки со знаком «радиоактивная опасность». Прибывшим на митинг журналистам стало ясно: протестный креатив привезли в Германию активисты российского отделения «Гринпис».



Такие же митинги против «аморальной ядерной сделки» экологи этого движения провели в нескольких городах России. Его участники излучали оптимизм. Вспоминали, что их протесты в 2009 году прервали сотрудничество Германии и России по переработке ядерных отходов.



На самом деле протесты начала нулевых больше напугали Германию. Немцы забеспокоились, что при транспортировке контейнеров с отходами возможна разгерметизация ёмкостей и последующее радиоактивное заражение местности.



После завершения в 2009 году контракта (подписанного ещё в 1996 году) на вывоз в Россию отработанного ядерного топлива сотрудничество между странами в этой сфере прекратилось. За время действия контракта Urenco отправила российскому партнеру – компании Tenex – в общей сложности 27,3 тысячи тонн обедненного урана. Десятая его часть вернулась в Германию уже в качестве ядерного топлива для АЭС.



Примерно 24,5 тысячи тонн обедненного урана остались в России. Экоактивисты заявили немецкому телеканалу ZDF, ссылаясь на отчеты Ростехнадзора, что контейнеры с высокотоксичным радиоактивным содержимым на предприятиях в Томске, Красноярске, Ангарске и Новоуральске остались на хранении прямо под открытым небом.



Меж тем в германской атомной промышленности стали нарастать проблемы. Могильники ядерных отходов Ассе-2 и Морслебен пришли в аварийное состояние. Пришлось использовать временное хранилище в Горлебене, но тут всё уперлось в высокую цену хранения и недолговечность проекта.



Тогда-то немцы по-тихому в мае 2019 года заключили сделку с «Росатомом».



Ведь в ближайшие годы в Германии из-за вывода из эксплуатации всех оставшихся АЭС возрастут объемы радиоактивных отходов. К осени, когда о контракте стало известно общественности, из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено (по данным немецких федеральных властей) шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), или около 3 600 тонн урановых отходов.



Для одних – отходы, для других – сырьё

«Росатом» прокомментировал страшилки, которыми напугали бюргеров немецкие СМИ. Прежде всего о риске транспортировки отходов. Директор «Росатома» по работе с общественными организациями и регионами Игорь Конышев пояснил «Газете.Ru»:



«В соответствии с международными правилами перевозка обедненного гексафторида урана (ОГФУ) относится к одному из самых безопасных грузов — 7-му классу по девятибалльной шкале. Для примера, пятый, более высокий класс опасности имеют перевозимые железнодорожным транспортом промышленные кислоты, щелочи, бензин, уголь».

Александр Уваров, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru, подтвердил в комментарии РИА «Новости», что обедненный уран, который ввозится на территорию России, не представляет никакой радиационной опасности для населения.







Ответили в «Росатоме» и по вопросу хранения привезённого в Россию обедненного урана. Он хранится безопасно. После переработки часть материала вывозится обратно за рубеж. Оставшийся «является будущим сырьем для производства топлива для реакторов, а его запасы – это стратегический резерв для атомной энергетики будущего», – подчеркнули в атомной корпорации.



Тут надо заметить: «Росатом» сегодня обладает самыми передовыми технологиями в мире. Эксперты признают, что европейцы (немцы, в частности) от нас прилично отстали. Например, степень обогащения урана на заводе Гронау на порядок ниже, чем на российских заводах «Росатома».



Получается, то, что для немев стало уже отходами, для наших атомщиков – вполне пригодное к использованию сырьё. Из него выжимают ещё сотни тонн полезного материала и большую экспортную выручку. Чтобы сравнить порядок цифр, посмотрим на две самые продвинутые в ядерных технологиях страны – Россию и Францию.



«Во Франции, стране с передовой ядерной отраслью, обогащают уран, снижая содержание 235U в исходном сырье с 0,71 до 0,24%. Снижать сильнее им экономически не выгодно. Обедненный продукт везут в Россию, где концентрацию 235U снижают еще более чем в два раза, и это нам экономически выгодно. Несомненно, что наши потомки и остаточный продукт смогут использовать в реакторах следующих поколений».

Это оценка авторитетных учёных Альберта Васильева и Анатолия Назарова, входящих в Общественный совет госкорпорации «Росатом».



Они же показали и экономическую выгоду переработки отходов. Например, из одной тонны отработанного ядерного топлива (ОЯТ) можно извлечь до 2 кг рутения, до 1,3 кг палладия и до 0,5 кг родия. Стоимость выделения палладия составляет порядка 50 тыс. руб./кг, что намного меньше, чем стоит природный палладий – 750 тыс. руб./кг.



Есть ещё один резон бережно относиться к ядерным отходам. «В прошлые годы на горнообогатительных комбинатах выбирали из руды всего несколько элементов до определенной концентрации, которая определялась экономической эффективностью, а все остальное шло в гигантские горы отвалов, – отмечают учёные. – А сейчас эти отвалы используют, как крупные месторождения, и по новым технологиям из них стало выгодно извлекать множество различных элементов, и это не предел».



Главной проблемой в работе с отходами являются трансурановые элементы. Они составляют примерно 5% ОЯТ. Среди трансуранов есть настоящие долгожители (до миллиона лет). Технология их хранения понятна и отработана. Сложнее с мощностями имеющихся хранилищ.



Сейчас «Росатом» строит в Красноярском крае на глубине в 500 метров геологический могильник. Объект планируют ввести в строй уже в первой половине нынешнего десятилетия. Считается, что его ввод снимет долговременные риски, которыми пугают людей экологи.



Надо понимать, что не только они озабочены судьбой будущих поколений. Существует общемировая практика, сформулированная в директивных документах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одно из главных требований Агентства: «Обращение с радиоактивными отходами должно осуществляться таким образом, чтобы предотвращалось возложение чрезмерного бремени на будущие поколения».



Если бы «Росатом» не придерживался этого правила, крик бы поднялся на весь мир. Ведь есть много желающих ущипнуть Россию за то, что она вышла на самые передовые технологии. «Росатом» вышел, и это нас должно радовать. В конце прошлой осени стало известно, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщил немецкий портал Tageszeitung. По данным издания, за период с 2019-го по 2022 год из Германии в Россию ввезут 12 тысяч тонн отработанного ядерного топлива.Tageszeitung уточняет: сделка между немецкой компанией Urenco Deutschland и «Росатомом» состоялась без огласки. О ней стало известно только после запроса депутатов Бундестага в Министерство окружающей среды ФРГ. Начало поставок подтвердили и в правительстве земли Северный Рейн — Вестфалия.Информация немецкого портала не сразу дошла до экоактивистов. Почти через месяц после первого появления сообщения о сделке в немецком городе Гронау у завода по обогащению урана собрался небольшой (около полусотни человек) митинг.Участники протеста растянули у входа на предприятие гигантский плакат с надписью на русском языке «Россия – не полигон для урановых хвостов из Германии», рядом расставили жёлтые бочонки со знаком «радиоактивная опасность». Прибывшим на митинг журналистам стало ясно: протестный креатив привезли в Германию активисты российского отделения «Гринпис».Такие же митинги против «аморальной ядерной сделки» экологи этого движения провели в нескольких городах России. Его участники излучали оптимизм. Вспоминали, что их протесты в 2009 году прервали сотрудничество Германии и России по переработке ядерных отходов.На самом деле протесты начала нулевых больше напугали Германию. Немцы забеспокоились, что при транспортировке контейнеров с отходами возможна разгерметизация ёмкостей и последующее радиоактивное заражение местности.После завершения в 2009 году контракта (подписанного ещё в 1996 году) на вывоз в Россию отработанного ядерного топлива сотрудничество между странами в этой сфере прекратилось. За время действия контракта Urenco отправила российскому партнеру – компании Tenex – в общей сложности 27,3 тысячи тонн обедненного урана. Десятая его часть вернулась в Германию уже в качестве ядерного топлива для АЭС.Примерно 24,5 тысячи тонн обедненного урана остались в России. Экоактивисты заявили немецкому телеканалу ZDF, ссылаясь на отчеты Ростехнадзора, что контейнеры с высокотоксичным радиоактивным содержимым на предприятиях в Томске, Красноярске, Ангарске и Новоуральске остались на хранении прямо под открытым небом.Меж тем в германской атомной промышленности стали нарастать проблемы. Могильники ядерных отходов Ассе-2 и Морслебен пришли в аварийное состояние. Пришлось использовать временное хранилище в Горлебене, но тут всё уперлось в высокую цену хранения и недолговечность проекта.Тогда-то немцы по-тихому в мае 2019 года заключили сделку с «Росатомом».Ведь в ближайшие годы в Германии из-за вывода из эксплуатации всех оставшихся АЭС возрастут объемы радиоактивных отходов. К осени, когда о контракте стало известно общественности, из Гронау на АО «Уральский электрохимический комбинат» в Новоуральске (Свердловская область) уже было отправлено (по данным немецких федеральных властей) шесть железнодорожных составов по 600 тонн (50 контейнеров), или около 3 600 тонн урановых отходов.«Росатом» прокомментировал страшилки, которыми напугали бюргеров немецкие СМИ. Прежде всего о риске транспортировки отходов. Директор «Росатома» по работе с общественными организациями и регионами Игорь Конышев пояснил «Газете.Ru»:Александр Уваров, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru, подтвердил в комментарии РИА «Новости», что обедненный уран, который ввозится на территорию России, не представляет никакой радиационной опасности для населения.Ответили в «Росатоме» и по вопросу хранения привезённого в Россию обедненного урана. Он хранится безопасно. После переработки часть материала вывозится обратно за рубеж. Оставшийся «является будущим сырьем для производства топлива для реакторов, а его запасы – это стратегический резерв для атомной энергетики будущего», – подчеркнули в атомной корпорации.Тут надо заметить: «Росатом» сегодня обладает самыми передовыми технологиями в мире. Эксперты признают, что европейцы (немцы, в частности) от нас прилично отстали. Например, степень обогащения урана на заводе Гронау на порядок ниже, чем на российских заводах «Росатома».Получается, то, что для немев стало уже отходами, для наших атомщиков – вполне пригодное к использованию сырьё. Из него выжимают ещё сотни тонн полезного материала и большую экспортную выручку. Чтобы сравнить порядок цифр, посмотрим на две самые продвинутые в ядерных технологиях страны – Россию и Францию.Это оценка авторитетных учёных Альберта Васильева и Анатолия Назарова, входящих в Общественный совет госкорпорации «Росатом».Они же показали и экономическую выгоду переработки отходов. Например, из одной тонны отработанного ядерного топлива (ОЯТ) можно извлечь до 2 кг рутения, до 1,3 кг палладия и до 0,5 кг родия. Стоимость выделения палладия составляет порядка 50 тыс. руб./кг, что намного меньше, чем стоит природный палладий – 750 тыс. руб./кг.Есть ещё один резон бережно относиться к ядерным отходам. «В прошлые годы на горнообогатительных комбинатах выбирали из руды всего несколько элементов до определенной концентрации, которая определялась экономической эффективностью, а все остальное шло в гигантские горы отвалов, – отмечают учёные. – А сейчас эти отвалы используют, как крупные месторождения, и по новым технологиям из них стало выгодно извлекать множество различных элементов, и это не предел».Главной проблемой в работе с отходами являются трансурановые элементы. Они составляют примерно 5% ОЯТ. Среди трансуранов есть настоящие долгожители (до миллиона лет). Технология их хранения понятна и отработана. Сложнее с мощностями имеющихся хранилищ.Сейчас «Росатом» строит в Красноярском крае на глубине в 500 метров геологический могильник. Объект планируют ввести в строй уже в первой половине нынешнего десятилетия. Считается, что его ввод снимет долговременные риски, которыми пугают людей экологи.Надо понимать, что не только они озабочены судьбой будущих поколений. Существует общемировая практика, сформулированная в директивных документах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одно из главных требований Агентства: «Обращение с радиоактивными отходами должно осуществляться таким образом, чтобы предотвращалось возложение чрезмерного бремени на будущие поколения».Если бы «Росатом» не придерживался этого правила, крик бы поднялся на весь мир. Ведь есть много желающих ущипнуть Россию за то, что она вышла на самые передовые технологии. «Росатом» вышел, и это нас должно радовать. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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