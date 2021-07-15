В Россию хлынули сверхдоходы: Граждан заставят заплатить за бензин

Мировой рынок нефти переживает дефицит предложения. Ограничения в рамках сделки ОПЕК+ уже взвинтили цены до 75$ за бочку. Если все так пойдёт и дальше, мы можем стать свидетелями дальнейшего роста стоимости Brent до трёхзначных цифр.

Согласно отчёту Международного энергетического агентства (МЭА) спрос на нефть в июне (96,8 млн б/с) превысил предложение (95,6 млн б/с) на 1,2 млн б/с. Подобный дефицит продолжил покрываться за счет тех запасов, которые были накоплены в разгар кризиса 2020 года.

Впрочем, уже сейчас в ряде государств запасы нефти достигли среднего за пять лет значения, а кое-где ушли и вовсе ниже. В качестве примера возьмем США. В настоящий момент потребление нефти в Америке превысило докризисные показатели и установилось на уровне в 21 млн б/с. При этом, добыча составляет 11,4 млн б/с. Все остальное импортируется из других государств. Наряду с возросшим импортом стремительно тают и запасы. Так, за прошедшую неделю из хранилищ было изъято 7,89 млн баррелей нефти. В резервуарах осталось 437,5 млн баррелей при том, что среднее значение за пять лет составляет примерно 475 млн баррелей.

Все это не может не подстегивать цены вверх. Уже сейчас стоимость Brent является рекордной за прошедшие три года. Если тенденция не изменится, то «черное золото» имеет все шансы подорожать до 100$.

А предпосылки к этому имеются. Так, со второй половины июня в ОПЕК наблюдаются разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Не будем вдаваться в подробности. Отметим лишь тот факт, что неопределенность позиции уже привела к срыву соглашения об увеличении добычи с августа. Сейчас Эр-Рияд и Абу-Даби, вроде бы, нашли компромисс, но, в лучшем случае, рост производства станет возможным только лишь с сентября.

На этом фоне Россия все больше увеличивает нефтегазовые сверхдоходы. Только за июль их уровень составит 296 млрд рублей при том, что еще в феврале данный показатель был равен 45,6 млрд.

Эксперты придерживаются противоположных мнений. Одни заявляют, что России выгоднее высокая цена на нефть, другие выступают за увеличение физических объемов добычи. Как бы то ни было, это приятная головная боль, когда мы можем выбирать, с какой стороны получим десятки миллиардов нефтедолларов.

Однако здесь же необходимо учитывать внутреннюю конъюнктуру нашего рынка. Так, в России продолжается топливный мини-кризис. Производители бензина предпочитают направлять объемы на премиальный внешний рынок, что предопределяет нехватку предложения на внутреннем. Соответственно, цены от всей этой истории идут вверх.

С начала года оптовая цена за тонну бензина марки АИ-92 увеличилась на 15%. В розничном сегменте подорожание составило чуть более 4%, что превышает уровень официальной инфляции.

Решения подобной проблемы может быть два. Первое – правительство вводит запрет на экспорт бензина (только по специальным квотам), второе – Россия наращивает добычу нефти. Однако в первом случае имеется риск того, что нефтяники откажутся от загрузки НПЗ в пользу экспорта сырой нефти. К сожалению, как показывает практика, правительство не умеет эффективно регулировать рынок нефтепродуктов, поэтому более действенным вариантом является увеличение добычи. Но для этого необходимо согласие со стороны стран ОПЕК+, с чем пока что имеются проблемы.