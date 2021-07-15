Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
После убийства президента Гаити Захарова назвала "ужасающий повод" для...
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на ст...
Главная / Политика

В Россию хлынули сверхдоходы: Граждан заставят заплатить за бензин

15 июля 2021, 19:55  •  322 • Политика
Мировой рынок нефти переживает дефицит предложения. Ограничения в рамках сделки ОПЕК+ уже взвинтили цены до 75$ за бочку. Если все так пойдёт и дальше, мы можем стать свидетелями дальнейшего роста стоимости Brent до трёхзначных цифр.
Согласно отчёту Международного энергетического агентства (МЭА) спрос на нефть в июне (96,8 млн б/с) превысил предложение (95,6 млн б/с) на 1,2 млн б/с. Подобный дефицит продолжил покрываться за счет тех запасов, которые были накоплены в разгар кризиса 2020 года.
Впрочем, уже сейчас в ряде государств запасы нефти достигли среднего за пять лет значения, а кое-где ушли и вовсе ниже. В качестве примера возьмем США. В настоящий момент потребление нефти в Америке превысило докризисные показатели и установилось на уровне в 21 млн б/с. При этом, добыча составляет 11,4 млн б/с. Все остальное импортируется из других государств. Наряду с возросшим импортом стремительно тают и запасы. Так, за прошедшую неделю из хранилищ было изъято 7,89 млн баррелей нефти. В резервуарах осталось 437,5 млн баррелей при том, что среднее значение за пять лет составляет примерно 475 млн баррелей.
Все это не может не подстегивать цены вверх. Уже сейчас стоимость Brent является рекордной за прошедшие три года. Если тенденция не изменится, то «черное золото» имеет все шансы подорожать до 100$.
А предпосылки к этому имеются. Так, со второй половины июня в ОПЕК наблюдаются разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ. Не будем вдаваться в подробности. Отметим лишь тот факт, что неопределенность позиции уже привела к срыву соглашения об увеличении добычи с августа. Сейчас Эр-Рияд и Абу-Даби, вроде бы, нашли компромисс, но, в лучшем случае, рост производства станет возможным только лишь с сентября.
На этом фоне Россия все больше увеличивает нефтегазовые сверхдоходы. Только за июль их уровень составит 296 млрд рублей при том, что еще в феврале данный показатель был равен 45,6 млрд.
Эксперты придерживаются противоположных мнений. Одни заявляют, что России выгоднее высокая цена на нефть, другие выступают за увеличение физических объемов добычи. Как бы то ни было, это приятная головная боль, когда мы можем выбирать, с какой стороны получим десятки миллиардов нефтедолларов.
Однако здесь же необходимо учитывать внутреннюю конъюнктуру нашего рынка. Так, в России продолжается топливный мини-кризис. Производители бензина предпочитают направлять объемы на премиальный внешний рынок, что предопределяет нехватку предложения на внутреннем. Соответственно, цены от всей этой истории идут вверх.
С начала года оптовая цена за тонну бензина марки АИ-92 увеличилась на 15%. В розничном сегменте подорожание составило чуть более 4%, что превышает уровень официальной инфляции.
Решения подобной проблемы может быть два. Первое – правительство вводит запрет на экспорт бензина (только по специальным квотам), второе – Россия наращивает добычу нефти. Однако в первом случае имеется риск того, что нефтяники откажутся от загрузки НПЗ в пользу экспорта сырой нефти. К сожалению, как показывает практика, правительство не умеет эффективно регулировать рынок нефтепродуктов, поэтому более действенным вариантом является увеличение добычи. Но для этого необходимо согласие со стороны стран ОПЕК+, с чем пока что имеются проблемы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






322
Источник
Похожие новости
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
15 июля 2021, 12:35
"Ни хрена себе Доминго": В прошлом Зеленского нашли разгадку отставки Авакова
15 июля 2021, 14:25
"Всё советское дерьмо разорено, и это правильно": украинский эксперт перешёл черту в прямом эфире
15 июля 2021, 02:30
Преемник Меркель объяснил, как решить разногласия по "Северному потоку - 2"
15 июля 2021, 10:45
Шойгу и Лавров отдадут власть. Русской женщине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 22:05
Зашифрованное вступление Путина: Экстренная встреча началась с важнейшего намёка
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
09 июля 2021, 02:35
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
09 июля 2021, 11:45
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
09 июля 2021, 13:35
"Низкопробное хамство": Россию унизили, забыв о Прибалтике, США и Украине
11 июля 2021, 04:05
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.