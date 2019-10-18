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В Россию через Украину хотят отправить 20 тонн боеприпасов - МИД Молдавии

18 октября 2019, 23:39  •  24 • Политика
Молдавия решила привлечь Россию к утилизации боеприпасов из Приднестровья. Власти страны хотят отправить порядка 20 тонн боеприпасов в Россию через Украину.
Боеприпасы из Приднестровья в ближайшее время будут уничтожены или отправлены на утилизацию в Россию через Украину. Об этом заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску в интервью румынскому телеканалу TVR.
Он отметил, что речь идет о примерно 20 тысячах тонн боеприпасов. Их отправка транзитом через Украину обсуждался со всеми странами Евросоюза, включая Румынию, отметил молдавский министр. Попеску подчеркнул высокую важность того, чтобы процесс уничтожения или эвакуации боеприпасов проходил под строгим международным контролем.
"Около 20 тысяч тонн боеприпасов будут уничтожены или высланы из приднестровского региона в ближайшее время. Транзит боеприпасов и обмундирования в Россию будет проходить через Украину", - говорится в заявлении.
Министр добавил, что его страна хочет иметь нормальные, спокойные, стабильные и вежливые отношения с Россией. Также в Молдавии хотят избавиться от боеприпасов как можно скорее.

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