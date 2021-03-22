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В российской власти появилась "расстрельная должность": У чиновников отняли статус "небожителей"

22 марта 2021, 21:25  •  178 • Политика
В российской власти появилась "расстрельная должность", заметил Илья Шуманов. Так, у некоторых чиновников фактически отняли статус "небожителей". Речь о губернаторах: "Они - развенчанные фигуры в контексте иммунитета".
Сегодня Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Накануне региональный глава был взят под стражу. Вместе с ним были задержаны ещё пять человек, в том числе предполагаемый взяткодатель - экс-сенатор Совфеда Борис Шпигель, ныне возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк".
По версии следствия, чиновник получил взятки в виде автомобиля премиального класса, элитных часов и "живых" денег на общую сумму более 30 млн руб. В ходе обысков в доме губернатора, по данным газеты "Коммерсантъ", было найдено около 500 млн руб.
Ситуацию в эфире программы прокомментировал замдиректора Центра антикоррупционных исследований Илья Шуманов. Он не исключил, что данный коррупционный скандал мог стать проявлением не столько борьбы со взяточничеством в России, сколько стремлением заинтересованных игроков в устранении бизнес-конкурентов.
Эксперт также добавил, что пост губернатора в нашей стране в настоящее время фактически превратился в "расстрельную" должность.
Уже лет пять как губернаторы лишены статуса "небожителей". И если говорить об уровне прикасаемости, то да, теперь они прикасаемы. И тому есть множество примеров. Они - развенчанные фигуры в контексте иммунитета, - подчеркнул собеседник Царьграда.

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