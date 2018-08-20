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В Российской армии проходит самая масштабная внезапная проверка за историю

20 августа 2018, 16:39  •  166 • В России

Внезапные проверки в Российской армии проводятся с 2013 года. Но такой масштабной еще никогда не было: по тревоге подняты сразу 2 самых крупных военных округа - Центральный и Восточный, плюс - части ВДВ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

5 дней (с 20 по 25 августа) несколько тысяч наших военных на земле, в воздухе и на море будут всерьез «играть в войну» на просторах, которые захватывают больше чем 2/3 территории страны. А чтобы такая крупномасштабная учебно-боевая активность россиян не пугала ни Восток, ни Запад, министр обороны Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать о наших маневрах военных атташе иностранных государств.

Эти маневры, кстати, - своего рода репетиция перед намеченными на август-сентябрь международыми учениями «Восток-2018». По словам Шойгу, они тоже станут беспрецедентными по масштабам. В них примут участие и военные из Китая и Монголии. Причем, в них будут задействованы не только силы Восточного и Центрального военных округов, но и Северного флота. На «Восток-2018» в Россию приедут 3,2 тыс. китайских военных, которые привезут с собой 900 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов.

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