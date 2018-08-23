|
В российском самолёте-амфибии заменят украинский двигатель
23 августа 2018, 17:39 • 59 • Украина
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, производящий самолёты-амфибии Бе-200, в 2021 году оснастит аппарат двигателями российско-французского производства SaM146.
© Сергей Субботин РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Ведётся проработка установки на самолёт-амфибию Бе-200 двигателей российско-французского производства SaM146», — заявили на заводе.
Отмечается, что первый Бе-200 с новым двигателем будет готов в 2021 году.
В настоящее время на самолёт устанавливается украинский мотор Д-436.
Ранее американские эксперты призвали власти США оказать давление на Украину в связи с поставками в Китай двигателей для боевых самолётов, сравнив это с «ударом в спину».
Подпишитесь на нас
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
20 августа 2018, 16:39
|
20 августа 2018, 21:39
|
21 августа 2018, 23:39
|
17 августа 2018, 12:24
|
17 августа 2018, 15:39
|
21 августа 2018, 20:24
|
18 августа 2018, 15:54