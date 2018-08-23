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В российском самолёте-амфибии заменят украинский двигатель

23 августа 2018, 17:39  •  59 • Украина
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, производящий самолёты-амфибии Бе-200, в 2021 году оснастит аппарат двигателями российско-французского производства SaM146.
 
© Сергей Субботин РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС.

«Ведётся проработка установки на самолёт-амфибию Бе-200 двигателей российско-французского производства SaM146», — заявили на заводе.

Отмечается, что первый Бе-200 с новым двигателем будет готов в 2021 году.

В настоящее время на самолёт устанавливается украинский мотор Д-436.

Ранее американские эксперты призвали власти США оказать давление на Украину в связи с поставками в Китай двигателей для боевых самолётов, сравнив это с «ударом в спину».

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