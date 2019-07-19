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В российском рейтинге мужчин, вызывающих восхищение, первую строчку занял Путин
19 июля 2019, 04:09 • 59 • В мире
Глобальное социологическое исследование, посвященное мужчинам и женщинам, вызывающим самое большое восхищение, провели специалист компании YouGov. Оказалось, что в России больше всего восхищаются президентом Владимиром Путиным. Мировой же рейтинг возглавил Билл Гейтс.
Результаты исследования компания опубликовала в четверг, 18 июля. Если говорить о топ-5 мирового рейтинга среди мужчин, то он остался неизменным с прошлого года. В пятерку "самых восхитительных", помимо основателя Microsoft, в него вошли Барак Обам, Си Цзиньпин, Джеки Чан и основатель компании Alibaba Group (AliExpress) Джек Ма.
На десятой строчке этого рейтинга разместился президент России Владимир Путин, а американский лидер Дональд Трамп – на четырнадцатой. Сразу за ним значится Папа Римский Франциск.
Фото: Twitter/YouGov
Женский рейтинг в этом году изменился. К примеру, экс-первая леди Америки Мишель Обама спустила бывшего лидера Топ-5 Анжелину Джоли на третье место, сама же Мишель заняла первую строчку. На второй – актриса и телеведущая Опра Уинфри.
Королева Елизавета II занимает четвертое место рейтинга, Хиллари Клинтон оказалась на восьмой строчке.
Отдельно специалисты YouGov составили рейтинги по странам, где проводился опрос.
Как оказалось, в российском рейтинге "самых восхитительных мужчин" на первом месте – президент Владимир Путин. Вторую строчку занимает глава МИД Сергей Лавров, третью – актер Константин Хабенский.
В женском рейтинге жители страны на первое место поставили первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову, вторую и третью строчки заняли Анджелина Джоли и Елизавета II.
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