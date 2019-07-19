В российском рейтинге мужчин, вызывающих восхищение, первую строчку занял Путин

Результаты исследования компания опубликовала в четверг, 18 июля. Если говорить о топ-5 мирового рейтинга среди мужчин, то он остался неизменным с прошлого года. В пятерку "самых восхитительных", помимо основателя Microsoft, в него вошли Барак Обам, Си Цзиньпин, Джеки Чан и основатель компании Alibaba Group (AliExpress) Джек Ма.

На десятой строчке этого рейтинга разместился президент России Владимир Путин, а американский лидер Дональд Трамп – на четырнадцатой. Сразу за ним значится Папа Римский Франциск.

Фото: Twitter/YouGov

Женский рейтинг в этом году изменился. К примеру, экс-первая леди Америки Мишель Обама спустила бывшего лидера Топ-5 Анжелину Джоли на третье место, сама же Мишель заняла первую строчку. На второй – актриса и телеведущая Опра Уинфри.

Королева Елизавета II занимает четвертое место рейтинга, Хиллари Клинтон оказалась на восьмой строчке.

Отдельно специалисты YouGov составили рейтинги по странам, где проводился опрос.

Как оказалось, в российском рейтинге "самых восхитительных мужчин" на первом месте – президент Владимир Путин. Вторую строчку занимает глава МИД Сергей Лавров, третью – актер Константин Хабенский.

В женском рейтинге жители страны на первое место поставили первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову, вторую и третью строчки заняли Анджелина Джоли и Елизавета II.