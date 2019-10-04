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В российском посольстве в Иране рассказали об аресте журналистки Юлии Юзик
04 октября 2019, 16:24 • 103 • Политика
ТЕГЕРАН, 4 октября /ТАСС/. Прибывшая в Иран российская гражданка Юлия Юзик была 2 октября арестована в отеле Тегерана, где она остановилась. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
"2 октября российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице", - сказал он. Ганенко пояснил, что, "по имеющейся информации, 29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению".
Пресс-атташе отметил, что "сотрудникам посольства стало известно о задержании утром 4 октября". "Официальных уведомлений от местных властей пока не получали", - отметил он.
По его словам, судебные слушания могут состояться уже в субботу, но "достоверных сведений на этот счет пока нет". "Со слов ее матери, Юзик были предъявлены обвинения в работе на израильские спецслужбы", - добавил Ганенко.
Как уточняется, Юзик не информировала посольство РФ о своем приезде в Тегеран и изъятии у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.
"Гражданка Юзик не проинформировала посольство РФ в Тегеране ни о своем приезде, хотя, по словам ее мужа и дочери, ожидала, что столкнется с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях, связанных с изъятием паспорта", - сказал Ганенко. Дипломат добавил, что "по прибытии в аэропорт им. имама Хомейни у Юзик по неизвестным причинам был изъят загранпаспорт".
По его словам, "посольство и лично посол находятся на постоянной связи с МИД Ирана". "Поскольку в пятницу в стране выходной, то действий [иранских] коллег можно ожидать только завтра. Со своей стороны мы предпринимаем все необходимые меры для прояснения ситуации", - отметил он.
"С учетом непростой обстановки в стране и напряженной внешнеполитической ситуации вокруг Ирана, мы бы хотели обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить республику, с убедительной просьбой заранее ставить в известность посольство о своих планах", - сказал Ганенко.
В пятницу в социальных сетях появилась информация о том, что Юлия Юзик, якобы ранее работавшая корреспондентом в Иране, прилетела в Тегеран и была задержана сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
В новость были внесены изменения (14:37 мск) - добавлена информация по тексту.
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