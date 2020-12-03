Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зря вкладывались в Лукашенко: судьба Союзного государства решена - эксперт
Просто челюсть отпала: русский ас на МиГ-31 поразил американцев полётом в страто...
Разоблачение балаклавы: Семёна Семенченко суд лишил воинского звания
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали &...
Главная / Политика

В России жестко ответили на наглые действия НАТО в Черном море

03 декабря 2020, 09:30  •  109 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Агрессивная политика альянса вызывает озабоченность у россиян
В России не оставили без внимания наглое обвинение главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что в Крыму возросла военная сила нашей страны. Российский сенатор от полуострова Сергей Цеков считает, что Североатлантический альянс подобными заявлениями, на самом деле, оправдывает увеличение своей военной мощи в Черном море.
Политик обратил внимание на то, что Россия в этом регионе занимается защитой страны и ее безопасностью. А вот "прикрытие" НАТО активностью российских сил вызывает беспокойство.
Как заявил Цеков РИА "Новости", страны альянса ведут себя беспринципно и жестко, Россия же в регионе всего лишь отвечает на такую политику организации.
Первый зампред комитета обороны Александр Шерин же подчеркнул, что НАТО необходимо оправдать тот факт, что он тратит все больше средств на оборону. Альянс, по его словам, выбирает потенциального врага. И в НАТО, видимо, считают, что могут без последствий кидаться обвинениями в адрес России. Нашей стране, по словам Шерина, важно заниматься и экономикой, чтобы и с ее помощью демонстрировать Западу свою силу.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет увеличивать свои силы на воде и на суше, а также в воздухе в регионе Черного моря из-за действий России в Крыму.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предательство Навального
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 00:20
"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению "нашли второе дно"
03 декабря 2020, 02:10
Оператор "Северного потока - 2" воспользовался "окном" между Трампом и Байденом
03 декабря 2020, 02:10
"Попросим помощи у народа": Санду устроит майдан, если её лишат контроля над спецслужбами
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 декабря 2020, 04:00
"Расплачиваться придётся простым людям": Актриса Васильева раскрыла предате...
03 декабря 2020, 00:20
Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим глав...
03 декабря 2020, 07:40
Что погубило Чубайса: Экономист назвал причину увольнения главы "Роснано"
03 декабря 2020, 04:00
Могут ударить с двух сторон: Русская Арктика через 15 лет
03 декабря 2020, 00:20
"Это даже для Прибалтики как-то чересчур": В наборе шпионов по объявлению &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2020, 04:30
«НеАнгелы» отказались от украинского языка
30 ноября 2020, 07:15
Американцы перехватили переговоры русских и впали в ступор: "Звездочёт видит пузырь, уже с соплями"
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
01 декабря 2020, 06:10
Шойгу подсказали, кого ещё пора остудить за разговоры с Россией "с позиции силы"
27 ноября 2020, 16:55
Юристы Google сбежали с заседания суда в Москве после простейшего требования
28 ноября 2020, 23:10
"Во Байден даёт!": Сатановский предложил "избранному президенту" США нагнуть Россию
02 декабря 2020, 15:10
Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.