В России заявили о провале саммита Украины по возвращению Крыма

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На полуострове посоветовали Киеву подумать о спасении граждан страны от коронавируса

В Крыму ответили на приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы поучаствовать в саммите по возвращению региона. Подобные мероприятия "бесперспективны и обречены на провал", сказал представитель Крымской республики в российском парламенте Михаил Шеремет.

Он напомнил, что вопрос о полуострове закрыт навсегда. А также, назвав подобное невозможным, отметил, что в Незалежной это понимают, однако по-прежнему говорят, что является напрасной тратой времени и денег граждан. Средства, по мнению парламентария, нужно расходовать не на "бредовые" идеи, а на покупку вакцины, чтобы защитить население от смертоносной инфекции.

Затеям Киева не дано осуществиться. Москва не собирается обсуждать статус российского Крыма, добавил сенатор от Крыма Сергей Цеков. И посоветовал делегации Украины приехать в Россию для решения вопроса о восстановлении отношений между двумя странами.

Альтернативу проведению мероприятия по так называемой "Крымской платформе" предложил и глава комитета парламента полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Киеву хорошо бы " стоит посвятить мероприятие обсуждению водной блокады Крыма" и привлечь виновных в этом к ответственности, подчеркнул он, цитирует РИА "Новости".

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба позвал Россию на международный саммит по Крыму. Его планируют провести в мае в Киеве. Глава МИД Нензалежной сообщил также, что туда же приглашены делегации США, Турции, Германии, Франции, Великобритании и других стран, напоминает телеканал "360".

Накануне стало известно о потугах Киева втянуть Запад в авантюру по "возвращению" полуострова. К этому стараются привлечь США, ООН и даже почему-то Швейцарию и Молдавию.

До этого главе МИД Незалежной подобрали место для установки украинского флага вместо Крыма. Таковым назвали собственный балкон Дмитрия Кулебы.