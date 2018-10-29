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В России завершился суд над убитым на Украине беглым депутатом Госдумы Вороненковым
29 октября 2018, 18:54 • 110 • Политика
Российский суд закрыл дело против убитого на Украине экс-депутата Госдумы Вороненкова.
В понедельник, 29 октября, Тушинский суд Москвы прекратил дело в отношении бежавшего на Украину и убитого там же депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Парламентарий обвинялся в рейдерском захвате здания в Москве.
Дело было прекращено по просьбе сына убитого депутата. При этом ранее он настаивал на том, чтобы дело было доведено до конца - надеялся оправдать доброе имя отца. Мать, сестра и вдова экс-депутата также не выразили возражений против закрытия дела. Прекращение дела поддержал и гособвинитель.
Единственным, кто выразил протест против закрытия дела, оказался бизнесмен Отари Кобахидзе. Именно у него, по версии следствия, Денис Вороненков незаконно отобрал здание.
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