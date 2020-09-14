В России завершились первые трёхдневные выборы в рамках Единого дня голосования

Единый день голосования затронул 83 из 85 российских регионов. В 20 субъектах состоялись выборы губернаторов, еще в 11 – депутатов региональных парламентов. Голосование впервые продлилось три дня, а в Москве, Курской и Ярославской областях использовалось дистанционное электронное голосование. Из регионов поступило большое количество сообщений о различных нарушений, но их не посчитали способными повлиять на исход выборов.

В России завершился Единый день голосования, основной датой которого стало 13 сентября. Это были первые выборы в условиях сложной эпидемиологической обстановки, не считая недавнего голосования по поправкам в Конституцию. В 83 российских регионах проводились выборы разного уровня. Губернаторов выбирали в 20 субъектах, причем в 18 – напрямую, и еще в двух – голосованием депутатов местного заксобрания, членов региональных парламентов – в 11. В четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы парламентариев Госдумы, причем в двух из них проводилось электронное голосование в дистанционном режиме. Речь идет о Сеймском одномандатном округе № 110 в Курской области, где явка составила 90,59%, и Ярославском округе в Ярославской области, где этот показатель составил 91,54%. Также электронное голосование задействовалось в Москве на выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский.

В 22 административных центрах состоялись выборы в городские думы. Также в этот день выбирали членов органов местного самоуправления районов, городских округов и поселений. Для работы на выборах 13 сентября зарегистрировано более 237 тысяч наблюдателей.

Без сюрпризов

По итогам выборов глав региона во всех субъектах лидерами голосования стали либо действующие губернаторы, либо назначенные врио. На губернаторских выборах самая высокая явка зарегистрирована в Татарстане (73,66%), самая низкая — в Смоленской области (22,38%).

Так, в частности, в Ненецком автономном округе, по данным сайта собрания депутатов региона, на выборах победил Юрий Бездудный, назначенный в качестве врио главы НАО в апреле 2020 года. В Ханты-Мансийском округе на пост губернатора была переизбрана Наталья Комарова, занимающая эту должность с 2010 года. Аналогичная ситуация складывается на Камчатке, в Еврейской автономной области, Иркутской области, Архангельской области и Севастополе, где большинство голосов набрали врио губернатора – самовыдвиженец Владимир Солодов, представитель «Единой России» Ростислав Гольдштейн, самовыдвиженец Игорь Кобзев и единороссы Александр Цыбульский и Михаил Развожаев соответственно. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, заявил, что партия одержала уверенную победу в этом электоральном цикле.

В то же время, в Единый день голосования 13 сентября партия «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в законодательные собрания столиц трех субъектов: в Томске, Новосибирске и Тамбове. По данным главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, на муниципальных выборах во многих субъектах одержали победу и многие кандидаты в рамках «Умного голосования». Турчак, в свою очередь, считает, что «Умное голосование», в котором участвовали около 1000 кандидатов по всей стране, не сработало, так как «люди голосуют сердцем и умом».

Новые правила и новые партии

В 2020 году Единый день голосования впервые прошел в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В июле Госдума приняла закон, в соответствии с которым разрешается проводить голосование в течение трех дней, вне зависимости от уровня выборов. Для штабов и социологов это означает дополнительные сложности – такой формат затрудняет прогнозирование явки избирателей и исхода выборов. В то же время, это положительно сказалось на явке, как и возможность проголосовать дистанционно.

Кроме того, избиркомы должны обеспечить соблюдение всех требований, продиктованных сложной эпидемиологической обстановкой. В помещениях, где располагаются избирательные участки, должны быть нанесены линии для соблюдения социальной дистанции, всем посетителям обязаны измерять температуру бесконтактным способом, а также предоставить им возможность воспользоваться санитайзером.

Также стоит отметить, что в этом году целый ряд партий принимал участие в выборах впервые. Это партия владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди», партия «За правду» писателя Захара Прилепина и Партия прямой демократии основателя онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова.

Выборы и нарушения

В СПЧ не усмотрели серьезных нарушений в ходе выборов, но, тем не менее, обратили внимание на «проблемные сообщения». В МВД, в свою очередь, заявили, что во время Единого дня голосования появлялись многочисленные вбросы информации о подкупах членов избирательных комиссий, подвозе избирателей и иных видах нарушений. Все эти сообщения ведомство намерено отработать после окончания голосования.

Михаил Щапов, представлявший партию КПРФ на выборах в Иркутской области, заявил о подачи 80 жалоб, 14 из которых признали удовлетворительными. Преимущественно они были связаны с сейф-пакетами для голосования. В частности, наблюдатели от КПРФ отметили, что на одном из УИК в Усолье-Сибирском раздавали штампы с сейф-пакетами.

В Челябинской области появилось сообщение о том, что в кабинке на одном из участков нашли образец бюллетеня с уже поставленной галочкой. Глава региональной избирательной комиссии Сергей Обертас заявил, что данный инцидент является инсценировкой.

По данным движения «Голос» в период с 11 по 13 сентября было зафиксировано несколько тысяч нарушений. В ряде регионов наблюдатели жаловались на препятствие их работе со стороны членов избиркомов. В ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других субъектах представители прессы сообщали о запретах производить фото- и видеосъемку на избирательных участках.

О разного рода проблемах сообщили независимые кандидаты и представители штабов Навального. По их словам, нарушения и провокации начались еще до начала выборов. Так 9 сентября стало известно об избиении координатора челябинского штаба Навального Алексея Барабошкина. В Липецке избили независимого кандидата в депутаты горсовета Александра Наумова. Сергей Бойко, представляющий оппозиционную коалицию в Новосибирске, заявил, что в их штабе были обнаружены прослушивающие устройства. В Сыктывкаре представителю КПРФ Виктору Кокареву неизвестные распылили в лицо перцовый газ.

Глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала информацию о нарушениях, заметив, что серьезных инцидентов зарегистрировано не было, и в случае, если нарушения обнаружатся, ЦИК оперативно примет меры. Кроме того, по ее словам, в ходе выборов имели место фейки, созданные журналистами, о том, что в избирательном процессе якобы допускаются нарушения. По ее словам, их зафиксировали, к примеру, в Ленинградской области. На придомовое голосование, как подчеркнула Памфилова, жалоб не поступало.

Заместитель главы ЦИК Николай Булаев также заявил, что нарушений, которые могут повлиять на результаты голосования на участках, выявлено не было.