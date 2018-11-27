В России завели уголовные дела из-за нападений на дипмиссии в Киеве и Харькове

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам нападений на российские дипломатические учреждения на Украине. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК РФ возбудил два уголовных дела по факту нападения на российские диппредставительства на Украине. Атаки были совершены после провокации украинских моряков в Керченском проливе. Как говорится в сообщении СК РФ, речь идет об атаках, совершенных украинскими гражданами на дипломатические представительства в Киеве и Харькове, передает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дела были возбуждены по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Ранее по поводу нападения на дипмиссии РФ на Украине выступил МИД нашей страны. Дипломаты, в частности, потребовали от Киева обеспечить неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине.

«Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - указали на Смоленской площади.