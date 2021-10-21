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В России завели дело на украинских силовиков, ранивших 11-летнюю девочку в Донецке

21 октября 2021, 21:30  •  26 • Политика
В России завели уголовное дело на украинских силовиков, которые ранили 11-летнюю девочку в Донецке во время артобстрела.
Следственный комитет установил, что рано утром ВСУ устроили миномётный обстрел окраин Донецка, в результате чего ранения получили девушка и 11-летняя девочка. Кроме того, снаряды повредили ряд жилых домов и газопровод.
Русские следователи уверены, что украинские силовики осознанно пытались совершить массовое убийство гражданских лиц, пишет "Политика сегодня".
В результате было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с гражданским населением и применении запрещенного вооружения.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев ввёл танки в Донбасс, который отказался признавать антиконституционный госпереворот. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, представляющие собой план по мирному урегулированию конфликта. За все эти годы Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. Вместо этого она продолжает вести позиционную войну - практически ежедневно обстреливать неподконтрольные территории Донбасса, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей.

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