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В России запустят систему учета доходов малоимущих

01 июля 2019, 21:39  •  59 • В России

К 2024 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно снизиться вдвое. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании в подмосковных «Горках» в понедельник.

- Мы постепенно эту задачу решаем, в прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты, - заметил Медведев.

Он также напомнил, что с 1 января МРОТ доведен до величины прожиточного минимума, а в январе были проиндексировали страховые пенсии выше инфляции, а в апреле социальные пенсии. Кроме того, с начала года почти вдвое увеличено пособие по безработице.

По словам Медведева, благодаря этим мерам правительства количество людей с доходами ниже прожиточного минимума за 2018 год снизилось на 400 тысяч человек.

Теперь правительство хочет сделать поддержку бедняков адресной. Как рассказал Медведев, с 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы.

- Она позволяет учесть особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая доходы, состояние здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования, чтобы государство могло предложить подходящий именно конкретному человеку рецепт выхода из такого положения, - рассказал премьер.

Учитывать будут и расходы малоимущих.

- Чтобы избежать ситуаций, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь от государства, а человек, который тянет не только свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки, - пояснил Медведев.

Пилотный проект адресного подхода к малоимущим уже опробовали в 11 регионах.

- Нужно оценить, что в конечном счете получилось, но в целом этот опыт необходимо распространять в масштабах всей страны, - заявил Медведев.

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