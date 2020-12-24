В России запретили материться в соцсетях с 2021 года

В России ввели запрет на публикацию в соцсетях постов, которые содержат мат и нецензурную брань. Соответствующий пункт содержится в принятом в Госдуме в третьем чтении законопроекте.

Речь идёт о поправке, которая была внесена в закон о регулировании соцсетей. Документ требует от администрации соцсетей самостоятельно блокировать посты с незаконным контентом. В это понятие входят: порнография с несовершеннолетними, данные об изготовлении и использовании наркотиков, способы совершения самоубийства и призывы к нему, а также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. При этом отдельным пунктом идут материалы, содержащие нецензурную брань.

Кроме того, закон подразумевает, что администрация сосцсети должна находить и удалять информацию, которая содержит оскорбления органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста. В случае сомнений администрация соцсети может запросить экспертное мнение Роскомнадзора.

Новые требования должны вступить в силу уже с 1 февраля.