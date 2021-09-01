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В России запретили госзакупки импортных ноутбуков и планшетов

01 сентября 2021, 03:00  •  69 • Политика
Правительство РФ утвердило запрет на госзакупки импортных планшетов, ноутбуков, портативных компьютеров, серверов и интегральных микросхем. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
«В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику», — сообщили в министерстве.
Под запрет также попало коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.
«Этот акт — логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники», — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
8 августа директор по развитию международной e-commerce-компании Ecwid в России Владимир Тарасов рассказал, что в 2020 году онлайн-экспорт в России вырос более чем на 40%, на электронику приходится 34% поставок за рубеж, отметил он. Среди них — технологии, изобретения. При этом основным потребителем российских решений стали США.
Ранее, 30 июня, в аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, что спрос на произведенную в России электронную продукцию растет во всех отраслях.
Там отметили, что вице-премьер провел совещание с Общественным экспертным советом по использованию электроники в отраслях экономики при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию. В ходе совещания цифровые проекты, подготовленные для внедрения в отраслях российской экономики, рассмотрели представители Минцифры, Минпромторга и члены Общественного экспертного совета.
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