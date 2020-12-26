В России запретили госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года

Правительство России запретило до 31 декабря 2021 года государственные закупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Подписанный документ был размещен на портале в пятницу, 25 декабря. Он вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом 30 апреля постановлении.

Например, в список включили «изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)» (п. 123) и «средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)» (п. 126).

«Установить, что запреты, установленные п. 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности. — Прим. ред.) в отношении медицинских масок, указанных в п. 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Правительство в апреле приняло постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС.

Предложение о запрете госзакупок импортных медицинских масок подготовил Минпромторг РФ, проект постановления был опубликован в ноябре.

17 декабря правительство выделило 2,78 млрд рублей на лекарства для заболевших COVID-19, проходящих лечение на дому.

Накануне, 25 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок и соблюдение безопасного расстояния защитили россиян и от других инфекций, кроме коронавируса.

Попова отметила снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Благодаря более частому мытью рук заболеваемость острыми кишечными инфекциями также существенно сократилась.

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