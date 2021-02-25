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В России заподозрили неладное с Пашиняном: Его ввели в заблуждение
25 февраля 2021, 20:30 • 116 • Политика
В России заподозрили неладное с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который раскритиковал русские "Искандеры". В Минобороны отметили, что политика, вероятно, ввели в заблуждение.
Так в Москве прокомментировали слова Пашиняна о том, что несовершенство "Искандеров" стало одной из причин неудачного для Армении завершения войны в Нагорном Карабахе. Якобы ракеты либо "не взрывались", либо "взрывались лишь на 10%".
Министерство обороны России нашло высказывание премьер-министра Армении странным. Во-первых, потому что "Искандеры" во время войны в Карабахе не использовались. Во-вторых, потому что это самое лучшее на сегодняшний день оружие в своём классе, что было признано многими экспертами.
В Минобороны также добавили, что "Искандер" успешно и многократно применялся в рамках антитеррористической операции в Сирии. И никаких нареканий к его работе со стороны военных не было.
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