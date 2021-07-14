В России заложили "вакцинную мину": "Вопрос - когда"

В России заложили "вакцинную мину", заметила Елена Афонина. Дмитрий Журавлёв между тем оценил вероятность введения "безальтернативных мер" в отношении непривитых: "Вопрос - когда".

Интерес к сентябрьским выборам в Госдуму, к сожалению, нельзя назвать высоким, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".

Если бы голосование состоялось уже в ближайшие дни, то явка не превысила бы 30%. Между тем на курортах Краснодарского края с 1 августа вводят обязательную вакцинацию для всех прибывающих, даже для тех, кто собирается провести в регионе два-три дня, добавила ведущая "Первого русского":

Вы не видите связи между этими событиями? На самом деле эти факты сейчас как раз и определяют политическую повестку дня в России. Вопрос - зачем власти на местах закладывают под сентябрьские выборы вакцинную мину?

Накануне волну удивления вызвал ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос журналиста о возможном повторении в нашей стране французского опыта, где всех граждан могут обязать пройти вакцинацию, если темпы прививочной кампании окажутся недостаточными.

Песков не исключил вероятности такого сценария в России, но подчеркнул, что все решения об ограничениях для непривитых принимаются на региональном уровне. Он добавил, что ужесточение мер может стать безальтернативным.

Ситуацию оценил гость студии - научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он признался, что вынужден согласиться с Песковым: