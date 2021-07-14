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В России заложили "вакцинную мину": "Вопрос - когда"

14 июля 2021, 19:10  •  136 • Политика
В России заложили "вакцинную мину", заметила Елена Афонина. Дмитрий Журавлёв между тем оценил вероятность введения "безальтернативных мер" в отношении непривитых: "Вопрос - когда".
Интерес к сентябрьским выборам в Госдуму, к сожалению, нельзя назвать высоким, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
Если бы голосование состоялось уже в ближайшие дни, то явка не превысила бы 30%. Между тем на курортах Краснодарского края с 1 августа вводят обязательную вакцинацию для всех прибывающих, даже для тех, кто собирается провести в регионе два-три дня, добавила ведущая "Первого русского":
Вы не видите связи между этими событиями? На самом деле эти факты сейчас как раз и определяют политическую повестку дня в России. Вопрос - зачем власти на местах закладывают под сентябрьские выборы вакцинную мину?
Накануне волну удивления вызвал ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос журналиста о возможном повторении в нашей стране французского опыта, где всех граждан могут обязать пройти вакцинацию, если темпы прививочной кампании окажутся недостаточными.
Песков не исключил вероятности такого сценария в России, но подчеркнул, что все решения об ограничениях для непривитых принимаются на региональном уровне. Он добавил, что ужесточение мер может стать безальтернативным.
Ситуацию оценил гость студии - научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он признался, что вынужден согласиться с Песковым:
Они [меры по принудительной вакцинации] могут стать безальтернативными. Вопрос - когда? Вот на этот вопрос не было ответа у пресс-секретаря: мы как, вообще предполагаем эти меры безальтернативными или в случае чрезвычайной ситуации? Если в случае ЧС, то каковы её параметры?

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