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В России заложили "вакцинную мину": "Вопрос - когда"
14 июля 2021, 19:10 • 136 • Политика
В России заложили "вакцинную мину", заметила Елена Афонина. Дмитрий Журавлёв между тем оценил вероятность введения "безальтернативных мер" в отношении непривитых: "Вопрос - когда".
Интерес к сентябрьским выборам в Госдуму, к сожалению, нельзя назвать высоким, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
Если бы голосование состоялось уже в ближайшие дни, то явка не превысила бы 30%. Между тем на курортах Краснодарского края с 1 августа вводят обязательную вакцинацию для всех прибывающих, даже для тех, кто собирается провести в регионе два-три дня, добавила ведущая "Первого русского":
Накануне волну удивления вызвал ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос журналиста о возможном повторении в нашей стране французского опыта, где всех граждан могут обязать пройти вакцинацию, если темпы прививочной кампании окажутся недостаточными.
Песков не исключил вероятности такого сценария в России, но подчеркнул, что все решения об ограничениях для непривитых принимаются на региональном уровне. Он добавил, что ужесточение мер может стать безальтернативным.
Ситуацию оценил гость студии - научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он признался, что вынужден согласиться с Песковым:
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