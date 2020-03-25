В России закрывают кинотеатры и ночные клубы, а в ресторанах вводят запрет на курение кальянов

Правительство вводит новые жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса в России. Оперативный штаб правительства принял решение приостановить по всей стране работу ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов. Кроме того, закрываются кинотеатры и отдельные кинозалы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и другие развлекательные и досуговые заведения. Такое поручение дано губернаторам.

По решению оперативного штаба в ближайшие несколько дней должен быть организован вывоз российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса. Принимать эти авиарейсы будет аэропорт Жуковский.

Коронавирус

Infogram

Списки россиян, желающих вернуться домой из-за границы будет формировать МИД. Времени на раздумья не остается. Окончательные списки желающих вернуться должны быть сформированы не позднее 26 марта. Все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин. Для вывоза россиян будут привлечены средства Минобороны, МЧС и Управделами президента.

Кроме того, будет организован единовременный вывоз из России на Украину железнодорожным транспортом украинских граждан, а российских граждан из Украины в Россию.

КАКИЕ ЕЩЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

1. Минтранс должен организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Россией за аэронавигационные услуги.

2. Правительство Москвы должно проработать вопрос перевозки автобусами россиян, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом, до близлежащих регионов.

3. Детсадам, в том числе частным, рекомендуется проводить медицинский осмотр детей. Руководители дошкольных учреждений должны консультировать педагогов и учителей по вопросам, связанным с распространением коронавируса.

4. Минтруд и Минфин должны проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим лицам в возрасте 65 лет и старше.

5. Властям регионов рекомендовано при распределении защитных медицинских масок в первую очередь обеспечивать ими медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом.

6. Роспотребнадзор и Минпромторг должны проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических, для дезинфекции.

7. Лечебно-реабилитационные центры и санаторно-курортные организаций могут быть использованы для изоляции и оказания медпомощи заболевшим коронавирусом. Организация санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году будет приостановлена.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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