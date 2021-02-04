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В России заговорили о присоединении всей Украины
04 февраля 2021, 11:50 • 598 • Политика
Жителей Незалежной назвали частью русского народа
О возможном присоединении Незалежной к РФ говорили не раз, даже называли срок, когда это произойдет. Теперь же о возможности слияния двух стран заговорил российский политолог и публицист Анатолий Вассерман.
В эфире телеканала "Царьград" он высказал собственное мнение по поводу заявления главреда RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян о том, что нужно помочь жителям Донбасса осуществить их желание – быть русскими.
Аналитик отметил, что нашей стране нужна не только "часть РФ, которая называется Украиной", но и русский народ, который считается украинским. По его словам, жители Незалежной – "неотъемлемая часть русского народа", это известно давно.
"Нам нужна вся страна", – объявил Вассерман
Действия властей РФ направлены на то, чтобы "громадное русское большинство граждан Украины" вспомнило о своих русских корнях. Оно должно противостоять давлению нерусского меньшинства, чтобы Незалежная стала частью РФ, добавил политолог.
То, что Донбасс, да вся Украина, за исключением, может, Галичины, войдет в состав России, неизбежно, дал понять публицист. Это случится в любой момент, передает РИА ФАН.
Ранее сообщалось, чем может обернуться присоединение Донбасса к России. У такого развития событий есть свои плюсы и минусы.
Не так давно Украине предсказали окончательный развал. К тому, что она перестанет быть целостным государством, приведут длительные политический и экономический кризисы.
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