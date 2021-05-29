В России выступили за признание независимости республик Донбасса

С такой инициативой выступает партия "Справедливая Россия - За правду".

Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме этого депутаты "за" введение контроля за СМИ и отмену ЕГЭ. Об этом говорится в резолюции заседания палаты депутатов партии.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" идет на выборы, отстаивая следующие программные ориентиры и ценности: введение общественной экспертизы и контроля над контентом (содержанием) СМИ, отмена ЕГЭ, восстановление классического среднего и высшего образования, повышение общественного и государственного статуса школы и учителя, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в документе.

Кроме этого программа партии также содержит требование ввести выплаты справедливого базового дохода (СБД), справедливые пенсионные начисления, создать базис социалистической экономики.

Ранее украинский дипломат в Германии потребовал у России извинений и компенсаций за разрушения в ходе военных дейтсвий в Донбассе.