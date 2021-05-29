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В России выступили за признание независимости республик Донбасса

29 мая 2021, 19:25  •  196 • Политика
С такой инициативой выступает партия "Справедливая Россия - За правду".
Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме этого депутаты "за" введение контроля за СМИ и отмену ЕГЭ. Об этом говорится в резолюции заседания палаты депутатов партии.
"Партия "Справедливая Россия - За правду" идет на выборы, отстаивая следующие программные ориентиры и ценности: введение общественной экспертизы и контроля над контентом (содержанием) СМИ, отмена ЕГЭ, восстановление классического среднего и высшего образования, повышение общественного и государственного статуса школы и учителя, признание независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в документе.
Кроме этого программа партии также содержит требование ввести выплаты справедливого базового дохода (СБД), справедливые пенсионные начисления, создать базис социалистической экономики.
Ранее украинский дипломат в Германии потребовал у России извинений и компенсаций за разрушения в ходе военных дейтсвий в Донбассе.

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